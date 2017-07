Silvina Luna confesó que sigue enamorada de El Polaco

Siempre se dice que el Bailando es un reality, y vaya si se adapta esa definición a lo que pasa en la pista con la relación entre Silvina Luna (36) y El Polaco (30), que, como puede suceder en la vida misma, va mutando de una gala a la otra.

Es que ese amor que parecía no tener vuelta atrás hace apenas semanas, hoy encuentra una luz de esperanza según las palabras de la propia modelo y actriz, quien confesó que sigue enamorada del cantante.

"Sigo enamorada de él. Estamos tratando de recomponer la relación, el sentimiento no se va de un día para el otro", afirmó una de las protagonistas de la obra "Abracadabra". Sin embargo, su gran amiga y compañera en la "Salsa de a tres", Ximena Capristo (40), no comparte su posición y lo hizo saber.

"La señora Luna me puso un bozal. Yo quisiera que se separe. Lo que yo pienso es que en seis meses todo tiene que ser color de rosa. Soy sincera, quiero lo mejor para ella, si ella es feliz que esté con El Polaco, pero me parece que están en distintas sintonías", afirmó La Negra.

"Me parece que El Polaco se agrandó un poco, cambió del año pasado a éste. Lo que yo digo es que si ella es feliz todo bien, pero para mí tendría que conseguir otro hombre. No tengo nada contra él, me cae diez puntos, pero no para estar de novio con Silvina", concluyó la ex Gran Hermano.

