CRISTIAN CASTRO PRESENTÓ UNA OFERTA PARA COMPRAR LA CASA DE SANDRO

Cristian Castro (42) quedó fascinado con la mansión de Roberto Sánchez, Sandro, en Banfield, luego de haber visitado a Olga Garaventa (62), viuda del Gitano, e insiste con comprar el inmueble. ¿Qué dirá ella?

"Me gustó tanto la casa, que le ofrecí (a Olga) comprarla. Siento la misma sangre entre mis venas de cantante que él, mismo género y nada me daría más gusto que poder entrar a esa casa, vivirla nuevamente, darle vida", dijo Castro en un mensaje que le envió a Tomás Dente para Nosotros a la mañana.

Además, él considera que está bueno que el lugar lo habite "un colega y alguien cercano a la profesión de Sandro", como lo es él. "Me encantaría tener esa casa y vivirla, a quién no le gustaría, lo valoro muchísimo, por eso me atreví a hacerle el ofrecimiento de comprarle la casa", agregó.

El frente de la casa de Sandro

Por el momento, Garaventa no respondió a la oferta del mexicano: "Ella tiene sus planes, guarda sus cosas muy discretamente, es una persona que se ha mantenido en un orden muy estricto en honor a su fallecido Sandro. La respeté mucho y la respetaré siempre, la decisión que ella tome la voy a aplaudir porque es la persona que él eligió para guardar sus cosas y seguir su legado".

El interior de la casa de Sandro

"Nada más tuve el atrevimiento de decirle que en cualquier momento que quiera venderla, yo estoy ahí porque muero por Sandro, como se muere tanta gente", cerró el cantante.

El parque de la casa de Sandro

Cristian había estado en la casona a principio de mes: "Banfield: hoy conocí la casa de Sandro. Gracias a Olga Garaventa, su viuda, por los mejores canelones", había escrito en su cuenta de Twitter junto con una foto en la que los dos posaban muy sonrientes.

En diálogo con Infama, las amigas de la viuda de Roberto Sánchez habían negado que existieran intenciones concretas de vender la casa. La mansión, de 1.700 metros cuadrados, tiene cochera para varios autos, un estudio de grabación y un amplio jardín con pileta.