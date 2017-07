La diputada y precandidata a renovar su banca por Vamos Juntos, Elisa Carrió, respondió a las críticas de la oposición por su pedido de "expulsión" de la Cámara baja del ex ministro kirchnerista Julio de Vido, y afirmó que "se trata de una sanción de tipo administrativa, no tiene nada que ver" con lo que finalmente la Justicia defina.



En diálogo con Télam, tras compartir una charla con la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, Carrió salió al cruce de los dichos de la bancada del Frente para la Victoria.

.

Consultada por expresiones como las de la diputada Diana Conti, quien manifestó que "no hay reparación ulterior para De Vido" si es expulsado y la Justicia no lo haya culpable."No es verdad lo que dice", respondió la líder de la Coalición Cívica, y explicó que jurídicamente la expulsión "es una sanción de tipo administrativa, es disciplinaria, por escándalo moral".