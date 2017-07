Insólito accidente en Boulevard y 4 de enero

En las primeras horas de este viernes se produjo un insólito accidente cuando un auto que circulaba en contramano por 4 de enero al llegar a Boulevard Gálvez imapctó de frente con una traffic.

Los vechículos involucrados fueron un Gol Trend y una camioneta Renault Traffic. La conductora del vehículo de menor fue trasladada por precaución al Hospital José María Cullen por lesiones leves.

Al respecto, Sergio Montero, quien manejaba la Traffic explicó que "arranco a seis metros de la Panadería Perez, 4 de enero y Boulevard, la señorita venía en contramano por 4 de enero, 40, 45 kilómentros por hora tranquilamente, no, no la pude esquivar porque pasaban otros vehículos así que lo único que pude hacer es recibir el impacto, yo no sufrí lesiones sólo un simple simbronazo".