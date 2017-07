DALMA CONTÓ POR QUÉ MARADONA TIENE PROBLEMAS PARA HABLAR

En el último tiempo, fueron varias las oportunidades en las que se lo vio a Diego Maradona hablando con bastante dificultad. La entrevista que le hizo Luis Novaresio, y algunos de sus audios hot son las muestras más recientes. Y si bien se han elaborado cientos de teorías del motivo que altera su habla, Dalma contó la verdadera razón.

Mano a Mano con Dalma Maradona

Dalma confesó que reta a su papá

“Hay un montón de veces que a él por ahí lo sacan al aire y no está para hablar, y todo el mundo me dice cómo hacen esas cosas. Él toma pastillas para dormir hace mil años y, mezcladas con una copa de alcohol, es terrible. Ni siquiera es que está borracho, porque con una copa de alcohol nadie está borracho, pero le hacen un efecto tremendo”, confesó entrevista en Pampita Online.

“Yo siento que no lo cuidan mucho. Me da mucha bronca muchas veces la gente que tiene alrededor porque siento que no lo cuidan nada al exponerlo de esa manera, ya que él está expuesto siempre por ser quien es”, agregó Dalma.

Dalma Maradona habló sobre las adicciones de Diego: "No lo cuidan"