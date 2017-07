LIGA MUNDIAL: POLÉMICA ELIMINACIÓN DE LAS LEONAS ANTE ALEMANIA EN LAS SEMIFINALES

Las Leonas cayeron 2-1 ante Alemania por las semifinales de la Liga Mundial en Johannesburgo y quedaron sin chances de pelear por el primer puesto, en un polémico final.

Naomi Heyn rompió el cero a favor de las europeas y Lucina Von der Heyde marcó la igualdad provisoria. Charlotte Stapenhorst anotó el 2-1 para las alemanas. El equipo argentino consiguió un córner corto a un segundo del final y anotó el empate, pero un supuesto toque en el pie de Delfina Merino llevó a los árbitros a repasar la jugada con videoref.

En medio de una total incertidumbre y luego de observar varias repeticiones en las cuales no se llega a distinguir completamente la infracción, finalmente no se dio lugar al reclamo y el resultado no se modificó: fue 2-1 para las alemanas, que disputarán la final con Estados Unidos, que derrotó en penales a Inglaterra (rival de Argentina este domingo por el tercer puesto).

El cuadro albiceleste ya selló su boleto a la Copa del Mundo que se disputará el año que viene en Londres, pero necesitarán una victoria más para participar en noviembre de la fase final de la World League, en Auckland (Nueva Zelanda).