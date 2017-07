Las autoridades fueron alertadas poco después de las 9:00 am hora local (16:00 GMT) y están tratando su fallecimiento como "un aparente suicidio", dijo Brian Elias, Jefe de Operaciones de la oficina forense, citado por la agencia AFP.

Elias dijo que Bennington aparentemente se ahorcó. Su cuerpo fue hallado en una residencia privada en el condado de Los Ángeles.

Medios reportaron que Bennington, nacido en la ciudad de Phoenix (Arizona), era muy unido al vocalista de la banda Soundgarden Chris Cornell, quien se suicidó el pasado mayo.

Formada en 1996, la agrupación Linkin Park ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo y ha ganado dos premios Grammy.

Image caption"Impactado y con el corazón roto, pero es cierto. Publicaremos un comunicado tan pronto sea posible", dijo en Twitter Mike Shinoda, compañero de banda de Bennington.

La banda reúne una serie de éxitos incluido "Faint", "In The End" y "Crawling", y colaboró con el famoso rapero estadounidense Jay-Z.

Su álbum Meteora encabezó el listado Billboard de los 200 discos más populares en 2003 y es considerado como uno de los mejores álbumes de rock alternativo de todos los tiempos.

Bennington deja a su esposa y a seis hijos producto de dos matrimonios.

El músico había hablado en el pasado sobre la posibilidad del suicidio tras haber sido víctima de abuso cuando era niño. También se ha hablado de sus problemas durante años con las drogas y el alcohol.

Image caption"No puedo esperar a ver cómo sale esto", decía un tuit del artista de hip hop George Watsky que replicó Bennington en su perfil.

La voz de una generación: análisis de Steve Holden, periodista de la BBC

El discoHybrid Theoryvendió más de 30 millones de copias alrededor del mundo y sigue siendo uno de los álbumes con mayores ventas desde el principio de este milenio.

La clave de Linkin Park fue fusionar elementos del metal y del rock con el rap y el hip hop para darle forma a un nuevo género —llamado nu metal— en canciones como "Crawling", "Numb" y "In The End".

Su mayor virtud probablemente fue la poderosa voz de Chester Bennington. Ronca y fuerte, tenía la capacidad de acaparar la atención de un estadio.

Mientras que su voz podría describirse como de enojado y áspero, su personalidad era articulada, divertida y cálida.

El álbum más reciente de la banda, One More Light, tomó otro rumbo cuando la banda trabajó con compositores de pop prolíficos Julia Michaels y Justin Tranter, y colaboró con el artista electrónico británico Stormzy.

Tributo

Bennington le escribió una carta pública a Chris Cornell tras su muerte, que decía: "Me has inspirado en maneras que nunca podrías haber sabido. No puedo imaginarme el mundo sin ti".

Cornell hubiera celebrado su cumpleaños número 53 este jueves. El pasado 17 de mayo se ahorcó después de un concierto en la ciudad de Detroit.

Durante su funeral, el vocalista de Linkin Park interpretó la canción "Aleluya" como un tributo a Cornell.

Su compañero en Linkin Park, Mike Shinoda, confirmó su fallecimiento en Twitter: "Impactado y con el corazón roto, pero es cierto. Publicaremos un comunicado tan pronto sea posible".

Shinoda, quien hacía coros, tocaba los teclados y la guitarra, fue uno de los fundadores de la agrupación de rock que introdujo también el rap en algunos de sus temas.

Los homenajes a Bennington se desbordaron apenas se conoció su muerte.

La agrupación Imagine Dragons escribió en Twitter: "No hay palabras, con el corazón roto. DEP Chester Bennington".

Artistas del género musical electrónico "grime" como Stormzy, quien colaboró con Linkin Park este año, dijo en la misma red social: "Hermano, no puedo mentir, estoy tan conmocionado".