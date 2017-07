El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y la intendente de Rosario, Mónica Fein, dejaron formalmente inaugurada este miércoles la muestra “Fontanarrosa… el mayor de mis afectos”, una exposición interactiva que celebra la vida y la obra del escritor y dibujante rosarino, a diez años de su fallecimiento.

“El Negro nunca se fue. Sigue estando presente en sus cuentos, en sus personajes, en sus historietas, en anécdotas, porque no hay un rosarino que alguna vez no hable de Fontanarrosa o no recuerde alguna anécdota de él”, contó el gobernador.

También recordó la participación de Fontanarrosa en el Congreso Internacional de la Lengua Española de 2004, que se realizó en Rosario: “En medio de históricos académicos tuvo la participación más destacada, más recordada, más aguda, más inteligente, tal como era el Negro. Representó muy bien a Rosario y a Argentina, quedándose con la gloria de ese Congreso en el que adquirió chapa de escritor”.

El gobernador lo destacó como un gran ejemplo a seguir: “Muy pocos artistas triunfaron en la ciudad sin irse de aquí. Él fue un grande en el mundo, amigo de figuras internacionales y sin embargo nunca dejó su barrio, sus amigos” sostuvo.

“Tuve el privilegio de frecuentarlo en los últimos años de su vida, cuando la enfermedad avanzaba y su cuerpo se iba inmovilizando, en momentos en que brillaba más que nunca su talento, su inteligencia, su optimismo, sus ganas de vivir y su profundidad para interpretar la realidad y poder transformarla en ironía, en humor en personajes fantásticos y entrañables”.

En el acto inaugural, que tuvo lugar en el Galpón 13 de la Franja Joven del Río, estuvieron presentes Franco Fontanarrosa y Gabriela Mahy, quienes tuvieron una participación muy importante en la concreción de la muestra; los ministros de Innovación y Cultura, María de los Ángeles Gónzalez, y de Infraestructura y Transporte, José Garibay; los diputados nacionales Hermes Binner y Alicia Ciciliani; el secretario de Cultura y Educación de Rosario, Guillermo Rios; el secretario General de la municipalidad de Rosario, Pablo Javkin; la concejal Verónica Irizar y demás autoridades municipales y provinciales.

LA MUESTRA

Es organizada conjuntamente por el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe y la municipalidad de Rosario, y expondrá dibujos, fotos, objetos, libros, proyecciones, charlas, mesas de café, dispositivos lúdicos, dibujantes en vivo y la presencia de amigos y personajes del artista. La entrada es libre y gratuita.

La propuesta está montada en 1800 metros cuadrados con cinco grandes módulos, 10 dispositivos lúdicos y la recreación del viejo bar "El Cairo" con el espíritu y la mística de aquellas mesas en las que Roberto Fontanarrosa departía con sus grandes amigos.

Asimismo habrá proyecciones de entrevistas, programas especiales y relatos de sus cuentos narrados por queridos personajes.

HORARIOS DE VISITA

<< Julio: miércoles a domingos de 14 a 19 horas

<< Agosto: sábados y domingos de 14 a 19 horas

ACTIVIDADES ESPECIALES

<< Miércoles a las 19 horas: inauguración oficial con 10 dibujantes rosarinos en vivo: Max Cachimba, Flopa, Pablo Rodríguez Jáuregui, Alina Calzadilla, Manuel Aranda, Victoria Rodríguez, Luis Lleonart, Lucía Seisas, Gabriel Zappino, Martín Boc, Flor Balestra.

<< Jueves a las 18 horas: “La Mesa de los Galanes”, con la presencia de Ricardo Centurión, Pitu Fernandez, Chiquito Martorell, Colorado Vázquez, Chelo Molina entre otros. Modera: Roberto Caferra.

<< Sábado a las 16 horas: mesa de café con los dibujantes Rep, Tute y Flor Balestra. A las 18 horas: presentación del libro reedición de la biografía oficial de Roberto Fontanarrosa escrita por el periodista y escritor Horacio Vargas con la presencia de Gerardo Rozin, Reynaldo Sietecase, Pablo Feldman y Colorado Vázquez.

<< Sábado 5 de agosto a las 18 horas: mesa de café con la presencia de Crist, Hermenegildo Sábat, Chivo González, Daniel Divinsky y Rafael Ielpi.