Con 30 años de televisión, Susana Giménez comprende que aún tiene que lidiar con las "cosas del vivo", según explica al referirse a ciertas desinteligencias que suceden en el estudio, en medio del programa. Pero su paciencia tiene un límite, claro. Por eso, en la emisión del domingo, se enojó con la producción. ¿En qué momento? Durante la visita de Carla Peterson (43) y Martín Lousteau (46). ¿Y por qué? Por la desprolijidad, por así decirlo…

"¡Soy demasiado perfeccionista para quedar como boluda! Me pusieron mal unos carteles: que me despida de los invitados, que se queden, que me levante…", se descargó la diva en una entrevista con la revista Gente. Pero ofreció un salvavidas a sus asistentes al recordar que esas situaciones confusas son propias de un ciclo en vivo. El famoso salto sin red de la televisión.

Susana, en la tapa de Gente de esta semana

Ahora bien, este no es el único aspecto que molesta a Susana: también la ocupa la pelea sin cuartel (¿y por cartel?) entre Antonio Gasalla (76) y Fátima Florez (36), que hace peligrar la continuidad de la imitadora en el programa. "La verdad es que jamás me molesté con Antonio", aclaró la conductora, para de inmediato dar su versión de lo ocurrido. "Él quiere ser el único humorista en el sketch de la empleada, que es su creación, ¡pero fue él quien sugirió traer a Fátima!".

Susana y Fátima Florez

¿Y cómo se dirimirá el entuerto? "Trataremos de que ella tenga su segmento propio", anunció Su. Y remató con la espontaneidad propia de su estilo: "¡Pero no sigamos sumando, porque si tengo que actuar con cada uno, me hacen trabajar el triple!".

