ANDY RODDICK TIRÓ A LA BASURA TODOS SUS TROFEOS... MENOS EL DEL US OPEN

Andy Roddick tiró a la basura la mayoría de los 32 trofeos que ganó a lo largo de su vida a excepción de unos pocos, entre ellos, el del US Open 2003.

Así lo ha desvelado su mujer, Brooklyn Decker, en una entrevista con la web de la revista 'People' (people.com) que se publicó este viernes.

Según explicó Decker, Roddick, que se retiró en 2012 tras doce temporadas en el circuito, aprovechó una de sus ausencias para deshacerse de los galardones.

"Fue chocante. Lo hizo un día que yo no estaba en casa. Decidió que todo aquello 'no significa ningún éxito para mí, no me define y no me importa tenerlo en casa' así que lo tiró a la basura. Creó que salvó algunos pero no están a la vista", dijo.

El US Open de 2003 fue el único Grand Slam que Andy puso en sus vitrinas y el último hasta la fecha para el tenis estadounidense. Y, pese a que durante mucho tiempo, el trofeo ocupó uno de los estantes de la casa familiar en Austin (Texas), ahora ya no está ni expuesto.