Nancy, la esposa de Pablo Cejas, el policía asesinado el pasado lunes por la noche en barrio Yapeyú, habló con el móvil de Radio EME desde la sala de velatorios. La mujer, sumergida en llanto, señaló que "los únicos que acompañaron a Pablo eran los medios, creo que tengo que seguir el mismo camino para que no me dejen sola, para que me ayuden a que se haga justicia, a que aparezca el ministro de Seguridad y me diga por qué mataron a mi marido".

Y agregó: "es muy simple ir a barrio Yapeyú y tocar unas cuantas casas, se lo estoy diciendo como mujer de policía (...) sé que esto puede entorpecer la investigación pero sabemos y saben quiénes son, hasta si quieren puedo nombrarlo y puedo decir a qué otro policía mataron pero no quiero entorpecer las cosas".

En otro tramo de su sentido discurso, Nancy expresó: "Quiero justicia para Pablo, quiero justicia para que mi hijo el día de mañana así como le dije que su papá tuvo un accidente en la moto, cuando sea más grande tendré que decirle 'a papá te lo mataron por ser un buen policía, por pelear por sus compañeros´".

Y reveló que "acá ninguna autoridad se hizo presente, desde el día que pasó lo que pasó, no tuve contacto con nadie de la fuerza".

Recordando a Cejas, su mujer manifestó: "yo estoy orgullosa de Pablo, voy a tratar de sacar fuerzas de donde sea por mis hijos y Pablo sabe que soy fuerte".