LOS PUESTO QUE LE INTERESA INCORPORAR A COLÓN

Eduardo Domínguez cuenta con cinco caras nuevas en su plantel en relación al que terminó jugando la temporada 2016/2017 de Primera División. Se trata del arquero Gonzalo Marinelli, del lateral Gustavo Toledo y de los volantes Matías Fritzler, Marcelo Estigarribia y Cristian Guanca.

Estigarribia todavía no firmó su contrato ya que se están analizando algunas aristas del mismo, aunque no habría mayores inconvenientes en que ocurra en las próximas horas. Por su parte, Guanca extendió un año más su vínculo (hasta junio de 2019) y se quedaría en el plantel rojinegro, ya que no cuenta con otras ofertas para continuar su carrera futbolística, lo que es una gran noticia para el DT que lo tiene muy en cuenta.

En cuanto a Diego Morales, los dirigentes preguntaron por el volante aunque no hubo un ofrecimiento concreto. Sin embargo, Cachete también evalúa una propuesta de Vélez Sarsfield, la cual considera más tentadora desde lo deportivo. Se trata más de una consulta dirigencial que un pedido del entrenador.

El enganche que pretende Domínguez es Matías Pisano. Colón insistirá ante sus pares de Tijuana de México, ya que al jugador lo seduce volver al fútbol argentino. Hasta se menciona que el jugador está dispuesto a resignar dinero de su sueldo para jugar en el elenco rojinegro.

Matías Pisano.

En tanto, para la ofensiva se apunta a Lucas Albertengo ya que si llega un atacante a Independiente se tratará de prestarlo para darle rodaje futbolístico. Sin embargo, hasta que no se sume ese delantero que espera Daniel Holan no se desprenderán de ningún jugador en ofensiva. Además, el ex-Atlético de Rafaela tendría varias propuestas para continuar su carrera futbolística.

Colón busca en el mercado de pases un arquero, uno o dos defensores (un central y un lateral) ante la alternativa que se pueda marchar Germán Conti (podría llegar una oferta desde el exterior), un mediapunta y un delantero.

Sin embargo, con los jugadores que llegaron y tomando en cuenta la cantidad de días que falta para que comience el torneo es que los dirigentes trabajan con tranquilidad en el mercado de pases, aunque sabiendo puntualmente con qué jugadores tratar de negociar sus llegadas.

Por lo pronto, para el partido de Copa Santa Fe frente a 9 de Julio de Rafaela, a pesar de haberlo manifestado públicamente, Domínguez no podrá utilizar a todos los jugadores que tiene a disposición debido a que todavía los refuerzos no fueron autorizados por el órgano fiduciario.