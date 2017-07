“A mi esposo lo mataron como a un perro”

Nancy Scarfone, es la viuda de Pablo Cejas. Sin dudas, desde anoche está pasando por las horas más difíciles de su vida.

Sin embargo, la fuerza que da el dolor la impulsa a reclamar justicia, desde la vereda de la casa de sepelios, donde están velando los restos de su marido.

Conmocionada, remarca que ninguna autoridad tomó contacto con ella, ni en los momentos posteriores al crimen, ni en las horas que siguieron,

"Necesito que las autoridades tengan la cara de venir a enfrentarme para decirme qué pasó. Que me digan qué sucedió", expresó Nancy, agregando: "Que el minsitro de Seguridad, que nunca lo escuchó a Pablo, que por el amor de Dios me escuche y me explique".

Con la voz entrecortada, sostiene "quiero Justicia por Pablo Cejas, hoy yo tengo que pedir justicia por un hombre que desde hace tiempo venía pidiendo lo mismo por sus compañeros".

Con la voz entrecortada, pero sin callar, casi transforma sus dichos en un grito: "A Pablo me lo mataron como a un perro, 20 tiros, lo mataron como a un perro".

