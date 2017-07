Sobre la situación de la inseguridad en la ciudad, el candidato expresó: “Cuando estas afuera, tienen miedo de venir a santa fe, tengo familiares en Tucumán y tienen miedo. Nos convertimos en la capital de la inseguridad, para colmo te dicen que el problema en santa fe no es la droga, te dicen que es el alcohol y el tabaco. ¿Qué ciudad es esta? Esto no lo soluciona un concejal, son políticas de estado, a nivel nacional”.

También se mostró preocupado por la situación de las motos mellizas y sus controles: “Necesitamos hacer controles por las motos mellizas, pero que el control sea efectivo y diferencial, para no ser injustos cuando quitamos las motos. Son trascendentes los problemas de la gente, si se le saca una moto a alguien, no podemos poner una multa tan alta que no puedas sacarlas, muchas personas tiene como herramienta de trabajo una moto”.

Luego añadió: “Vos podes crear la mejor ordenanza en el consejo, la más extraordinaria, pero si no te acompañan, si no hay acuerdo político, eso queda en nada. En el consejo hay ordenanzas para todos los temas, pero la rivalidad de los espacios hace que todo termine en la nada, en desuso”.

Sobre el asesinato de Palo Cejas, el policía que denunció a narcotraficantes y que en reiteradas veces recibió amenazas, dijo: “Esto me hace acordar a la serie “El Puntero”, la gente sabe dónde están ciertas cuestiones. Lo que pasó con Cejas, es la victoria de la impunidad, de la no política”.

Respecto a su visión de los barrios de la ciudad manifestó: “Las dependencias públicas, los hospitales y demás, están muy lejos de la gente. Los barrios no tienen cuestiones esenciales, los bulevares están bonitos, pero en los barrios hay otra realidad”.