COLÓN PIENSA EN UN ARQUERO, PERO PUEDEN CERRAR CON UN DELANTERO

Ya son cuatro los refuerzos que llegaron para esta temporada (Gonzalo Marinelli, Gustavo Toledo, Matías Fritzler y Marcelo Estigarribia) a lo que hay que sumar el retorno de Cristian Guanca (tenía contrato hasta el 2018 pero en las últimas horas le extendieron en vínculo con la institución sabalera hasta junio de 2019). Sin embargo faltan algunas incorporaciones más como para retirarse del mercado y en estos momentos la prioridad es la llegada de un arquero que venga para ser titular.

Está claro que no es sencillo encontrarlo y por eso rápidamente pudieron sumar a Marinelli que venía de ser el tercer arquero en Huracán. Un nombre importante en ese puesto no es fácil de conseguir y por eso la búsqueda aún se extiende. No hay que descartar algún extranjero ya que en el mercado local no son muchas las opciones que existen. Por eso en un primer momento el apuntado fue el paraguayo Anthony Silva pero por cuestiones económicas quedó descartado.

Se mencionó la posibilidad de Ezequiel Unsain pero no convencía por la edad (22 años) dado que precisan un arquero de experiencia. Pero más allá de esta prioridad la dirigencia encabezada por José Vignatti baraja otros puestos para reforzar. Y por ese motivo trascendió que estaría cerca de cerrar la llegada de un delantero. En un primer momento se habló de un futbolista que juegue por afuera.

Por otra parte, también se sabe que hubo gestiones por Diego Cachete Morales que no continuará en Tigre y que tiene el pase en su poder. Esto tiene que ver con que la idea de Eduardo Domínguez era la de traer un media punta como para tener mayor volumen de juego. La idea es sumar como mínimo tres refuerzos más, un arquero, un volante, un delantero y podría ser también un defensor. La realidad indica que el DT cuenta con una base importante pero es obvio que le quiere dar un salto de calidad teniendo recambio en todas las líneas.