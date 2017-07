WhatsApp permitirá abrir vídeos de YouTube en el propio chat

Los vídeos de YouTube se podrán ver más cómodamente en WhatsApp

De cara a facilitar el uso de la aplicación y a hacer lo más rápido posible el compartir contenido, WhatsApp va a añadir dos nuevas funciones. La primera, que ya conocíamos, es la posibilidad de usar Chrome como si fuera un navegador interno en la propia aplicación de una manera similar a lo que ocurre actualmente en Telegram.

La segunda opción también está disponible en Telegram, y llega a WhatsApp a través de la función Picture in Picture (PiP). Esta función, que también permitirá videollamadas a la vez que vemos el chat, también va a permitir reproducir vídeos de YouTube en una pequeña ventana.

Cuando compartamos un enlace de YouTube en WhatsApp, aparecerá una imagen a tamaño completo a modo de miniatura, con el icono de Reproducir. Al pinchar en el icono, el vídeo se abrirá en una pequeña ventana, en la parte superior del chat, de tal manera que podemos seguir viendo el vídeo mientras escribimos en el chat.

Podemos ver los vídeos de YouTube dentro del mismo chat sin tener que salirnos a otra aplicación

También podemos elegir reproducirlo en pantalla completa, o si arrastramos hacia un lado, el vídeo quedará oculto en una fina línea en el lateral para tener el vídeo más a mano en el caso de que hayamos querido esconderlo temporalmente para ver alguna cosa puntual. Sería ideal que esta función permitiese seguir reproduciendo el vídeo en segundo plano, pero parece que de momento este no va a ser el caso.

La función se encuentra todavía en fase de desarrollo, y no permite seguir reproduciendo el vídeo de manera activa si cambias de chat. Si te sales del chat, el modo PiP desaparece. Al estar en fase de desarrollo, ésta se encuentra todavía oculta en la aplicación, y no podrá ser utilizada hasta que WhatsApp la incluya en la versión beta o estable, o cuando la activen de manera remota.

De momento, la función sólo es compatible con iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S+, iPhone 7 y iPhone 7 Plus debido a que el tamaño de pantalla es más grande que sus antecesores. No hay ninguna información al respecto de Android o Windows Phone, pero es de esperar que esta función acabe llegando también a Android, teniendo en cuenta que las funciones de WhatsApp se desarrollan primero para la versión de iOS.