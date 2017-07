Estiman que pymes destinan 42% de las ventas al pago de impuestos

"En algunos productos la incidencia de aranceles sobre el precio final supera el 50%", advirtió el informe realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



El sondeo, realizado entre 250 industriales de diferentes sectores económicos, subrayó que "en promedio, los pequeños y medianos empresarios destinan el 42% de sus ventas a pagar impuestos".



"Sabido es que la carga tributaria en la Argentina se volvió inviable en materia de competitividad", evaluó el presidente de la entidad, Fabián Tarrío.



El trabajo de la CAME advirtió que "la carga tributaria en la Argentina es fenomenal", mientras señaló que "los empresarios, tanto los industriales entrevistados como otros 150 relevados del sector comercio, estiman que la incidencia final promedio de los impuestos sobre el precio definitivo de venta del producto es del 38%".



"Las cifras que revelan los propietarios de pymes son bastante coincidentes con los análisis más meticulosos que se hacen al desagregar los valores de cada producto", indicó el estudio.



CAME consideró que la problemática se debe a "un sector informal muy grande y en crecimiento ya que se estima que entre 35% y 40% de la economía se mueve en el incumplimiento".



Apuntó también a "necesidades fiscales crecientes de provincias, municipios y del mismo gobierno nacional, que fue llevando a la suba de alícuotas y el agregado de nuevos aranceles".



Además, puntualizó que hay "un sistema tributario emparchado año tras año, según las visiones particulares de los gobiernos en el país, sin sentarse a planificar los primordiales principios".