Carrió vinculó al gobierno socialista con el narcotráfico

Rosario.-La diputada nacional Elisa Carrió acusó públicamente al ex gobernadorAntonio Bonfatti de haber protegido al Rey de la Efedrina, Mario Segovia, quien actualmente está preso en la cárcel de Ezeiza.

De esa manera Carrió inició su campaña en suelo santafecino, donde en el plano electoral Cambiemos tendrá que competir con el Frente Progresista y el peronismo, que lleva a la ex jueza Alejandra Rodenas de primera candidata, y se presenta como la que "luchó contra las mafias".

En el inicio de la campaña electoral, Carrió eligió Rosario como punto de partida, y en ese territorio histórico del socialismo lanzó fuertes críticas contra el ex gobernador Bonfatti, al que lo vinculó al narcotráfico. Y dijo que el atentado en su casa fue por "un vuelto".

Luego, Bonfatti salió a responderle. "Su boca es una cloaca", sostuvo el titular de la Cámara de Diputados de Santa Fe. "Tengo mucha bronca, porque creo que es una mujer execrable, cuya boca es una cloaca", admitió.

Más temprano, el ministro del Interior Rogelio Frigerio también ya había cruzado al socialismo por la deuda que la Nación debe pagar a Santa Fe tras un fallo de la Corte Suprema el año pasado. El gobernador Miguel Lifschitz había afirmado que pretendía aportarle una propuesta de pago a la administración nacional.

En Rosario, Frigerio fue el encargado de responder al mandatario provincial sobre los temas vinculados a lo económico. En la fría, en la avenida Circunvalación y Baigorria, donde la administración de Cambiemos realiza una obra vial, el ministro del Interior prometió que el gobierno nacional "se va a poner al día con Santa Fe en los próximos años". Pero aclaró que "la provincia ya recuperó 12.500 millones de pesos".

Frigerio cargó contra la Municipalidad de Rosario, también gobernada por el Frente Progresista. "Los números que manejamos indican que la Municipalidad de Rosario hace años tienen un déficit creciente, es decir que lo que ingresa en la ciudad no alcanza para cubrir los gastos, pero esto no sería lo más grave es que ese déficit no está asociado a un presupuesto que mayoritariamente privilegie la inversión, las obras de infraestructura, eso es lo que nos preocupa y lo hablamos con ellos", expresó en la zona norte de Rosario, acompañado del intendente de Santa Fe José Corral, y los candidatos a diputado nacional Albor Cantard y Luciano Laspina.