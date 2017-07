Habló el padre del chico acusado de abuso

Ante esto, el papá del joven literalmente escrachado en Facebook por muchos vecinos de Desvío Arijón y Coronda, quiso hablar y aclarar, desde su óptica, algunos puntos. Periódico Corondino dialogó con Ángel Fleitas, de este modo:

-Usted quería hacer una aclaración…

-En las redes sociales me dicen que mi hijo está acá, yo soy padre de Cristian y no escapo al supuesto hecho, soy consciente de lo que se sabe por Facebook, la gente dice que está en mi casa y no es así. Y tampoco está trabajando conmigo. El que está trabajando conmigo es Ángel, mi otro hijo, y son parecidos, Ángel es un poco más grande pero son muy parecidos.

-¿Y qué sabe usted sobre el hecho donde lo acusan a su hijo menor?

-Yo no sé nada. De todo esto me enteré el jueves pasado por las redes sociales, ni por la madre ni por los hermanos. Urgente fui a la Comisaría de la Mujer y Subsecretaría de la Niñez. Aporté lo que sabía, dónde podía estar y para colaborar. Que se lo busque y que si lo encuentran… que lo traigan… si él cometió esto, necesita ayuda psicológica.

-¿Usted está de acuerdo con que por lo menos se presente ante la Justicia?

-Obvio, yo estoy en contacto con las hermanas. Les digo que mencionen dónde está. Ellas dicen que no saben. Yo quiero que se lo encuentre. Si él hizo… Yo no apañé ni apaño estas cosas. Pero me dicen que un juez me lo entregó. Jamás hablé con uno. Y no lo tendría acá. Porque tengo una hija de cinco años. Si él fue correría riesgo yo o cualquier persona.

-¿Lo cree capaz de algo así?

-No sé si lo hizo… No lo digo. Eso no se sabe…

-¿Hace mucho que no tiene contacto con él?

-Yo continuamente. Todos los fines de semana paso una cuota alimentaria. Lo veía siempre. A él le daba la plata semanal.

-Entre otras cosas se decía en Desvío Arijón que su hijo había sufrido un abuso de chico. ¿Usted sabía algo o escuchó algo de eso?

-Yo desconozco esa parte. Yo hace trece años que me separé. Si bien estaba en contacto pero de eso desconozco.

-¿Él vive con otra familia?

-No sé dónde está hoy. Pero él estaba viviendo con mi ex. Tiene dos hermanas más.

-Como padre, considera que si no hizo nada que se presente en la Justicia para demostrarlo…

-Si hizo o no hizo tiene que presentarse. Si hizo, tiene que pagar… tiene que recibir tratamiento psicológico. Porque no es normal, un chico de esa edad no podría hacer eso. Y si es inocente todos nos estamos comiendo un garrón. Lo confunden con el hermano y Ángel no tiene nada que ver.

-¿Tuvo algún problema en estos días? ¿Lo insultaron, lo quisieron agredir?

-A mí no. A mi hijo Ángel creo que sí. Lo han confundido. Es obvio. Yo entiendo a esa gente que sale y protesta. Si me hubiera pasado a mí yo hubiese reaccionado igual o peor. Porque es un hijo. Me pongo en el lugar de esa madre. La conozco.

-¿Tuvo algún contacto en estos días con Patricia?

-Con Patricia no para prevenir problemas mayores. No tengo nada con la chica.

-¿Hoy cómo está su familia?

-Mi familia está preocupada. Si vienen a mi casa a querer entrar y no es mi casa. Es de mis suegros. Los estoy metiendo a ellos en problemas y no tienen nada que ver. Pero que elijan, que se juntan y traigan dos personas de los que se juntan, que entren, que no me avisen, que busquen, que acá no hay nadie. Mi hijo no está.

-El que siempre estuvo con usted es Ángel. ¿Qué hace él?

-Ángel, igual que yo. Trabaja conmigo de albañil. Me pide plata y le digo que trabaje conmigo.

-¿Cuando se presentó ante la policía dijo algo en especial? ¿Por qué lo hizo?

-Lo hice porque tenía el deber de hacerlo. Se trata de mi hijo. Pase o no, no deja de ser mi hijo.

-¿Lo vio actuando raro alguna vez?

-Si lo hizo, estaría muy mal. No he hablado después de enterarme del hecho donde lo denunciaron. Y no lo vi con actitudes raras. Él solía tener problemas pero hablábamos, por peleas, cosas así, no esto… No me enteré ni por la madre, ni por los hermanos, sino por las redes sociales. A mí me cayó como un balde de agua fría. Me enteré por Facebook y no por mi familia.

-Usted sigue con dudas…

-Nadie me dijo acá están los análisis, fue él. Esto es cierto. Nadie. No digo que sea verdad ni que sea mentira.

-¿Qué le diría a la gente que hoy lo vincula con aguantarlo o guardarlo?

-Hay mucha gente que me conoce a mí. Tengo la frente en alto. Antes, hoy y después. No apaño estas cosas. Mis suegros ni me permitirían traerlo.

-Es una pregunta difícil esta y un padre es un padre. Si en estas horas lo encuentra… ¿Lo entregaría?

-Obvio, no dudo. Lo entrego. Porque necesita ayuda psicológica. Una persona que tiene esa mentalidad dicen que no se recupera. Veo esto por primera vez y me tocó de cerca.