La odisea de santafesinos varados en Bariloche

"Hay gente que pasó la noche en la calle", dijo Gisella que llegó a San Carlos de Bariloche, acompañada de su hermana y sus dos sobrinos, el lunes pasado. La ciudad los recibió colmada de nieve, algo que esperaban ver pero no en semejante cantidad. Es que ahora, el principal atractivo se convirtió en un motivo de preocupación.

El vuelo de regreso con Aerolíneas Argentinas estaba pactado para el viernes pero cuando llegaron al aeropuerto les comunicaron que todos los vuelos habían sido cancelados tras las fuertes nevadas que cayeron en toda la Patagonia. Decisión similar se tomó en las estaciones aéreas de Chapelco y Ushuaia.

Hay malestar con la empresa, ya que no se hizo cargo del hospedaje de las personas varadas y por la falta de respuestas. Gisella contó que la sede de Aerolíneas en el centro de Bariloche ayer cerró sus puertas.

Hasta este sábado al mediodía, Gisella aún no sabe cuándo sale su vuelo de regreso. Según comentó a UNO Santa Fe, se pudieron reprogramar algunos para dentro de "tres o cuatro días" pero todavía esperan "una respuesta por parte de la aerolíneas nacional"

Los problemas no quedaron en el aeropuerto y se trasladaron al centro de la ciudad. Familias, jóvenes y adultos mayores emprendieron la proeza de buscar un lugar dónde dormir. Advierten además que el poco lugar disponible cuesta el doble.

En diálogo con este medio, Gisella relató: "Esta noche (por este sábado) no sé qué vamos a hacer. Estamos tratando de conseguir alojamiento. No hay hoteles, está todo desbordado". Según señaló hay mucho malestar entre la gente, quienes exigen una respuesta no solo de parte de Aerolíneas Argentina, sino de autoridades de la misma ciudad para que tomen medidas este contexto de emergencia.

"En los alrededores de la ciudad no se puede transitar, no se puede entrar, ni salir; está todo cortado", manifestó. "Aerolíneas no se hizo cargo de ningún lugar para hospedarse. Nosotros conseguimos anoche en el mismo hotel donde parábamos pero ahora estamos a la deriva", agregó.

"Uno viene con expectativas, porque viene a conocer. Ahora, el hecho de no saber qué va a pasar nos desespera un poco. Hay gente que debió pasar la noche en el aeropuerto. Hubo personas que debieron hacer seis horas de cola para reprogramar el vuelo", comentó.

"Es un desastre", afirmó Gisela. "Debíamos salir el viernes y hoy (por el sábado) a las 5.30 de la mañana nos avisaron mediante un mensaje que se suspendía el vuelo". Consultada sobre la reprogramación, dijo: "no sabemos".

Igualmente insiste: "Esta situación que tenemos nosotros, la tienen todos. Es el caos que se vive, no hay certezas de nada".

Mientras buscan un lugar dónde pasar la noche, Gisella, su hermana y sus sobrinos van a intentar volver en micro; aunque no será una tarea fácil, ya que solamente podían salir los colectivos con cadenas colocadas.

A toda la situación se suma que hay muchas zonas en esa ciudad y aledañas que están sin energía eléctrica, por lo cual hay turistas que no tienen batería en sus teléfonos celulares para comunicarse con sus familiares.

A pesar del momento, Gisella reconoce que la experiencia de la nieve "fue hermosa", pero dice: "Ya está, queremos volver a Santa Fe. En el centro hay hasta 30 centímetros, imaginate en los lugares aledaños".