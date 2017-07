Randazzo lanzó su campaña con liturgia peronista

El precandidato a senador nacional por Cumplir, Florencio Randazzo, lanzó oficialmente su campaña electoral con miras a las PASO del 13 de agosto desde el estadio República de Venezuela de Bolívar, con un discurso en el que llamó a redefinir el peronismo diferenciándose de su competidora por afuera del PJ, Cristina Kirchner, y cuestionó con dureza las políticas del gobierno nacional.

"Ser peronista significa sentir en las tripas la necesidad del otro, el dolor del otro. Ser peronista significa trabajar incansablemente por la felicidad del pueblo. Ser peronista es actualizar nuestras ideas todos los días", arengó el hombre de Chivilcoy mientras militantes del PJ, del movimiento Evita y de los gremios, que llegaron desde el interior y el conurbano bonaerense lo aplaudían.

"Esas ideas las sintetizaría en tres valores fundamentales que hoy se han perdido y debemos recuperar: No robar, no mentir, no votar jamás una medida en contra de los intereses del pueblo", sentenció Randazzo, quien compartió el escenario con su compañera de fórmula, Florencia Casamiquela, y el primer candidato a diputado nacional Eduardo "Bali" Bucca, quien ofició de anfitrión por ser el intendente de la localidad, donde se armó esta noche el acto con más liturgia peronista de los tres lanzamientos vinculados a esa fuerza que se hicieron este viernes.

"Cumplir nace de la rebeldía. La rebeldía frente a la teoría del jefe. Rebeldía frente a la soberbia y la prepotencia del dedo", dijo el hombre que reivindica haberle dicho tres veces que no a Cristina, en un párrafo que pareció estar dirigido directamente a la candidata de Unión Ciudadana, quien esta tarde hizo su propio lanzamiento desde Mar del Plata.