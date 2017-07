Sergio Massa lanzó su campaña

Sergio Massa, acompañado por todos los candidatos del espacio "1País", encabezó un acto en Tigre para lanzar oficialmente la campaña de cara a las PASO. Tras los discursos del intendente Julio Zamora, de su esposa, Gisela, primera precandidata a concejala en Tigre, y de Margarita Stolbizer, llegó el turno de Massa, quien pronunció un discurso crítico del Gobierno y del kirchnerismo.

"Me llena de orgullo que Margarita (Stolbizer) nos acompañe, porque nos da la tranquilidad de contarles a todos que no solamente nos podemos hacer cargo del futuro, sino que podemos mostrar lo que hicimos y tener la tranquilidad de que no le debemos nada a nadie; no sé cuántos pueden mirar a sus hijos a los ojos sin sentir vergüenza por lo que tienen en el banco, en hoteles y en aviones", sostuvo en el inicio de su alocución, en clara referencia a la ex presidente Cristina Kirchner.

Por otro lado, Massa llamó a "terminar con esta vergonzosa contradicción en la que nos quieren poner: nos dicen todo el tiempo que la Argentina está sometida a tener que elegir entre un gobierno de ladrones y un gobierno para ricos, y la verdad es que por ahora lo que vemos es que la grieta es un pozo, porque no hay grieta cuando los diputados de Cristina y de Macri se tienen que juntar para aumentarse el sueldo".

Inmediatamente a continuación, Massa dijo que desde 1País, "le pedimos a Presidente que cambie porque la gente no llega a fin de mes".

Al respecto, el ex intendente de Tigre consideró que "vivimos en un país donde alguien que decide hacer horas extra, paga impuesto a las ganancias, pero alguien que decide poner la plata en lebacs no paga impuesto a las ganancias. Argentina no puede crecer si premiamos la timba y castigamos la producción". En otro tramo de su discurso, Massa se refirió a la situación económica, y argumentó que "necesitamos un mercado interno fuerte, en el que nuestros docentes y nuestros jubilados sean el motor del consumo. Las inversiones van a venir si tenemos un mercado interno fuerte".

En su lanzamiento, Massa también habló de la inseguridad, y destacó que "si, como dijo el responsable de la seguridad en la provincia, Tigre es el camino a seguir en temas de seguridad, por qué no lo sigan para que la gente esté más segura". "Me gustaría escuchar a esa señora que llama a votar en defensa propia a hablar sobre la inseguridad a ver si sigue pensando que es una sensación o se dio cuenta que por culpa del zaffaronismo con el que nos envenenó hoy tenemos jueces que liberan violadores y presos", afirmó el ex Jefe de Gabinete, en clara referencia al kirchnerismo.

"En Argentina vamos a lograr vivir seguros si tenemos inclusión, si tenemos la posibilidad de que el trabajo, y sobre todo el trabajo de nuestros jóvenes, que son los que más sufren la falta de empleo, ocupa un lugar en la agenda", concluyó.