Incendiaron la casa de un presunto asesino

La violencia no cede en barrio Adelina, de Santo Tomé. Este jueves por la tarde un grupo de personas se lanzó contra una vivienda ubicada en Tomas Lubary al 3400 (entre las calles 17 y 21) y le prendieron fuego.

El siniestro no pasó a mayores por dos motivos: La llegada a tiempo de los bomberos que sofocaron las llamas y el hecho que la casa estaba deshabitada.

Sobre este último detalle se supo que momentos antes los ocupantes de dicho inmueble decidieron abandonar el lugar luego de recibir amenazas de muerte por su presunta vinculación con el crimen de David Gudiño (36), ocurrido recientemente.

Peritos trabajaron en el lugar y en su informe dejaron constancia que el hecho fue producido de manera “intencional”, como así que los daños observados en la casa fueron parciales. Poco después los investigadores dieron con el propietario del inmueble, un hombre de 63 años, quien manifestó que no regresaría al lugar por temor a las repesalias.

Perdigonadas

Este espiral de violencia comenzó el lunes con una serie de conflictos que se sucedieron en la zona de Tomas Lubary y donde mediaron las armas de fuego.

* El primero de los hechos se desarrolló durante la tarde en la zona de 13 de Diciembre y Tomás Lubary. Allí, Gudiño se vio envuelto en un incidente del que resultó con varias heridas (perdigonadas) en sus piernas.

Tras este altercado, una ambulancia llegó al lugar pero el mencionado se negó a ser asistido. En dicha circunstancia personal policial entrevistó al herido pero éste se negó a hacer la denuncia, como así a brindar mayores datos sobre lo ocurrido.

Gudiño perdió su vida luego de recibir un disparo en la cabeza.Foto: El Litoral



Un tiro en la cabeza

* Pero ya en horas de la noche del lunes, la policía volvió a tener noticias sobre otro violento hecho acontecido en la zona de Tomás Lubary al 3400.

Los primeros uniformados que arribaron al sector observaron que, tendido en medio de la calle, yacía un hombre gravemente herido. El infortunado era Gudiño. Tenía el rostro bañado en sangre como consecuencia de un balazo que le había atravesado la cabeza.

Los oficiales actuantes notaron además que junto al cuerpo, a la altura de la axila, había una pistola calibre 9 mm, sin numeración. Otra vez una unidad sanitaria acudió en su auxilio y, ahora sí, el personal lo cargó y trasladó hasta el hospital José M. Cullen donde arribó en condición desesperante.

Los médicos que lo recibieron dejaron sentado en su informe que el hombre tenía un impacto de bala en cráneo, región tempo-oxipital, con orificio de entrada y salida. Tras la intervención de los profesionales Gudiño quedó internado en observación donde agonizó hasta pasada la medianoche cuando se produjo su fallecimiento. Es de hacer notar que de entre las ropas de Gudiño los pesquisas secuestraron cincuenta municiones de cartuchos 9 mm, además de un teléfono celular.

Cañones al rojo

Agentes de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajaron intensamente en la escena del suceso. Algunos vecinos señalaron que momentos antes del hallazgo del cuerpo de Gudiño, en la zona se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego. Incluso que algunos proyectiles habían impactado contra el frente de unas viviendas.