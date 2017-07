El Diputado Nacional Hugo Marcucci, junto a su par Jorge D`agostino y otros diputados de Cambiemos, solicitaron la exclusión de Julio Miguel De Vido de la Cámara de Diputados de la Nación por inhabilidad moral.

Al respecto, Marcucci en diálogo con el móvil de Línea Abierta (FM 101.3) expresó al respecto que De Vido "tiene 130 causas abiertas, 25 imputaciones y seis procesamientos y toda la segunda línea de él están todos procesados y algunos detenidos como el caso de López".

"No creemos que haya ninguna discusión en cuanto a la inhabilidad moral, Artículo 66 de la Constitución, no hay fuero que valga, hay que destituírlo por eso invitamos a todos, particularmente al bloque de Massa para que acompañe esta idea excluírlo (a De Vido) de la Cámara y ésto no quita la representación del Frente para la Victoria porque lo reemplazará alguien del mismo sector político", sostuvo el funcionario nacional.

En contrapartida con algunos sectores políticos que piden la suspensión de De Vido de la Cámara, Marcucci señaló que "la suspensión creo que podría entenderse como una quita de representación política y popular a un sector que lo ha ganado legítimamente en las elecciones".

Para finalizar el legislador arremetió: "Planteamos la exclusión de De Vido porque es lo que corresponde y se merece".