"EL PRESIDENTE SABE POR QUIÉN QUEREMOS QUE SE HAGAN LOS ESFUERZOS"

Luego de la cuarta jornada de pretemporada del plantel de Colón en el complejo Ciudad Fútbol, el entrenador Eduardo Domínguez brindó su primera conferencia de prensa donde dio algunos detalles de lo que se busca en el mercado, aunque permanentemente insistió en que tenía la tranquilidad que el presidente José Vignatti está "trabajando duro para sumar los jugadores que pretendemos".

En el inicio de la charla, hizo un balance de los primeros días de trabajo y afirmó: "Estoy contento de nuevamente estar trabajando, estamos rearmando el grupo que pretendemos. Quisiéramos contar con más jugadores pero por diferentes circunstancias no lo podemos hacer, pero estamos con la tranquilidad que el presidente está trabajando muy fuerte para buscar los jugadores que queremos".

Prensa Colón

Cuando se lo consultó sobre la situación de Cristian Guanca, quien desechó la chance de jugar en Arabia Saudita, dijo: "Lo desconocemos, creíamos que estaba todo hecho, cuando creíamos que se iba ahora parece que no se fue".

Sobre las situaciones de Nicolás Silva y Clemente Rodríguez, reflexionó: "No nos pudimos comunicar con Nico, cuando lo llamamos no contesta, pero esperemos que se pueda arreglar rápido. "La idea es mantener una cierta cantidad de jugadores que sea competitivo el plantel y no llenar por llenar. El presidente sabe lo que pretendemos, tenemos paciencia y sabemos que es un proceso largo y sabemos que se están haciendo todos los esfuerzos. El presidente sabe lo que pretendemos por Clemente, entre hoy y mañana se terminará de cerrar el vínculo. En cuanto a lo de Nicolás, una campana dice una cosa y la otra campana otra cosa, es un buen chico, creemos en su crecimiento y esperemos que se pueda sumar".

También se le preguntó si confía en poder contar con Iván Torres (volvió a Olimpia luego de que Colón no hizo uso de la opción) y declaró: "Iván fue titular todos los partidos, nos interesa mucho, jugó la Sudamericana y hay una situación que nos impide comprarle el pase, si se da un préstamo sería bienvenido".

UNO Santa Fe

Más adelante, se le preguntó por el arquero que busca y por la situación de Augusto Solari, uno de los volantes que trascendieron como posibles refuerzos dijo: "Lo del arquero se habla, cuando no hay fútbol se habla mucho. Alguno lo va a acertar, el presidente sabe con quién estamos hablando, pero preferimos ser cautos. ¿Solari? El presidente sabe por quién queremos que se hagan los esfuerzos".

Posteriormente, hizo referencia a las tres caras nuevas del plantel y manifestó: "Gonzalo (Marinelli) y Matías (Fritzler) hace dos días que están, Gustavo (Toledo) se incorpora ahora. Esperemos que sea rápido la adaptación, lo que queremos es formar el grupo, más allá del sistema y la táctica. Queremos que se acostumbren a una nueva ciudad, a lo que exigimos y buscamos, si hay unión de grupo se fortalecerá más lo que pretendemos".

En cuanto a si necesita más jugadores en ofensiva, contó: "Buscamos uno o dos delanteros más, Tenemos a Chancalay, Villarruel... No estamos cortos pero queremos más, ya que creemos que necesitamos más competencia. El presidente está trabajando en ese tema".

En otro tramo de la charla se lo consultó sobre si tenía novedades del interés de un equipo de Europa por contar con Germán Conti: "Los pasillos hablan de lo de Conti, oficialmente no hay nada. Hoy por hoy cuento con el Flaco y no estamos buscando a nadie, en caso que haya una propuesta evaluaremos a qué jugador buscaremos".

Prensa Colón

También habló de la situación de Gustavo Villarruel, quien se sumó al plantel luego de jugar a préstamo en San Martín de San Juan y afirmó: "Lo hablé con él ayer, le dije que estamos buscando variantes, que si siente que puede tomar más continuidad en otro lugar no le cerraremos las puertas, pero que si se queda a luchar por un lugar tendrá la oportunidad, pero dependerá de él. Es un buen jugador, esperemos que se amolde pero dependerá de él"

Luego de la preparación física llegará el momento de los partidos amistosos. Sobre este tema, expresó: "Tenemos un partido de Copa Santa Fe, lo tomaremos con la seriedad que merece y a partir de ahí evaluaremos otros partidos, ya que si pasamos, al otro fin de semana volveríamos a jugar por la Copa Santa Fe y luego tenemos pensado viajar a Buenos Aires para jugar algunos amistosos. Estamos en el inicio de la pretemporada y cuando juguemos faltará un mes para el inicio, por lo que no queremos apurar a ningún jugador. Pondremos lo mejor que creemos que podemos tener".

Los desafíos que se propone

"Si uno se pone piedras en la mochila es autopresionarse y no lo sentimos de esa manera, pero insistiremos en mejorar que es lo que nos llevará a crecer día a día, torneo a torneo. Pretendemos sentar una base y este grupo puso una vara muy alta, pero pretendemos que sea de ahí para arriba, dependerá de la exigencia que le pongamos y la exigencia que tengan".

Sobre si Matías Fritzler llega para reemplazar a Gerónimo Poblete, manifestó: "Se fue uno joven y llegó uno experimentado, no le pediremos a Matías lo de Pompi ni otra cosa, iremos evaluando a medida que tengamos la pretemporada, los amistosos, los entrenamientos, estamos con trabajos generales para mejorar lo que nos faltó en el semestre pasado".

Los juveniles Tomás Chancalay y Juan Bauza realizan la pretemporada junto al plantel profesional. De esta oportunidad que tienen, dijo: "Son jugadores que sentimos que hicieron algo para estar acá, no solo en los esfuerzos sino en la parte técnica, ahora pretendemos el esfuerzo y compromiso para quedarse, les fui claro que depende de ellos. Esperemos que se adapten. Tenemos en carpeta dos chicos más, pero los subiremos paulatinamente".

En cuanto a las condiciones del juvenil Brian Galván, del que se habla que es el futuro del Sabalero, tiró: "Hay que tenerle mucha paciencia, no ponerle el mote de la joya. Tiene 17 años, buenas condiciones, y esperemos que disfrute de su primera pretemporada, que se exija, pero le exigiremos como al Polaco Bastía o más".

Y también valoró las aptitudes de Adrián Bastía, al decir: "Tiene mi edad (38 años), quise correr con ellos y me sacaban de a 20 años. Tiene muchas ganas, es impecable, impone mucho respeto. Tiene la ilusión del Chico Galván, eso es valorable y esperemos que los chicos y la gente que viene lo tomen como ejemplo. Es alguien a admirar, es valorable lo que hace. Es mucho lo que nos da, a pesar de si juega o no. Le tocó a veces no estar ni en el banco de suplentes, arrancó siendo el cuarto volante y terminó siendo titular".

Por último, contó: "Hay un jugador que está jugando en la B Nacional y que me interesa".