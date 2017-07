Impresas en 3D y sin aire, así serán las ruedas de los autos del futuro

La industria automotriz reinventa sus componentes en tren del futuro. Los más innovadores se actualizan y los más tradicionales se transforman. Lo ejecutan las compañías automotrices con nuevos esquemas de negocio, nuevas formas de producción, nuevos diseños e ingenierías. Lo traducen marcas proveedoras. Los autos del mañana serán autónomos y eléctricos, gritan desde las entrañas del sector. La visión de movilidad será decisiva. En ese orden, los elementos secundarios se vieron obligados a acompañar la evolución de la industria. Por eso: los neumáticos ya serán instrumentos de los autos.

Porque funcionan con aire y del aire prescindirán las ruedas de los vehículos. Al menos así lo imagina Michelin, que inventó un combinado de rueda y neumáticos de una sola pieza sin aire, conectado, recargable, adaptable y orgánico. Recibe el nombre de Michelin Visionary Concept, una denominación que traducida anuncia su visión de futuro con un concepto rupturista. Fue presentado en un contexto proclive: la Movin'On, la conferencia sobre movilidad más importante y legendaria del mundo.

En Montreal, Canadá, exhibió un neumático que pretende reinventar la rueda como entidad de movilidad. Alteró la composición de un neumático al quitarle el aire y construirlo como una estructura biomimética: una composición dotada de tecnología de avanzada pero inspirada en la naturaleza con una apariencia similar al nido de abeja que aumenta la fuerza gradual hacia el centro del prototipo.

Está hecho sobre materiales biodegradables y reciclados como latas o dispositivos electrónicos. No tiene aire ni presión. Se jacta de ser indestructible: extiende hacia la eternidad la vida útil del neumático. Su banda de rodadura está impresa en 3D: en caso de desgaste, se podrá reimprimir el dibujo de la goma en cualquier estación de servicio o gomería -de por sí futurista-. Esta innovación podrá modificar el comportamiento de las ruedas y del vehículo con una impresión atinada para tales efectos, sin la obligación de cambiar el instrumento.

El Michelin Visionary Concept es, además, inteligente. Un equipo de sensores transmite información en tiempo real de su condición mientras que una aplicación móvil envía a los ocupantes sugerencias, alertas y datos sobre la fisonomía de la rueda y la banda de rodadura de acuerdo al estado de la ruta, la meteorología y las necesidades del conductor.

"Dada la forma en que hemos desarrollado, el Concept Vision es una demostración de nuestra experiencia y una promesa de futuro", reveló Mostapha El Oulhani, jefe del proyecto. Aunque por hora sea sólo un prototipo, desde la marca aseguraron que no tienen intenciones de demostrar un concepto inviable: "Quisimos una visión realista, ya que el hecho de que los objetos de diseño o servicios que sabemos que no son realistas no sirve para nada". Michelin podría empezar a comercializar su visión de neumático del futuro en diez o quince años, según estimaron desde la compañía, cuando ya la infraestructura y la industria de la movilidad sea capaz de asimilar esta tecnología innovadora.