¡Monólogo Nacional!, arrancó Claudio Rico personificado del recordado Tato Bores en Intratables, durante la noche del jueves en América. El humorista, en los últimos minutos del programa, se refirió a la actualidad que está viviendo nuestro país con las siguientes palabras.

"La verdad que quería saber como estaba mi queridísimo país, me puse la peluca, me saqué las alitas, llegué a la City porteña y me encuentro con mi amigo José ¡cambio, cambio!, que me dice 'Tato el dólar ya llegó a los 17 mangos'. Le digo 'sabe lo que pasa, el dólar es como Moria Casán porque pasan los años, le hacen algunos retoques, pero sigue estando fuerte".

En otra parte del homenaje, exclamó: "El único que está contento con el aumento del dólar es el ministro Aranguren, porque es con el único aumento que no tiene nada que ver y la gente no lo putea".

"El que está demasiado triste es Fernando Espinoza porque anduvo dando vueltas un videito totalmente en tarlipes y la verdad que el video confirmó lo que venían diciendo las encuestas: que Espinoza no mide bien".

"Me fui a Comodoro Py, pero antes me cruce con un tachero que me dijo 'Tato estoy enloquecido, la verdad que esto es un problema, hay tanto corte, marcha y piquete que ya no sabemos por donde agarrar. Encima ahora en las PASO nos meten un evento solidario para la gente de UNICEF' y le pregunto '¿Eso que tiene que ver?', y me dice 'Tato escúcheme en un lado vamos a estar pidiendo Un sol para los chicos y en el otro un voto para Filmus'". Y siguió: "Ahí me acordé que del bolonqui que hubo con el doping de River y dije 'Filmus debería ser candidato a jugador de River, así en su carrera tiene como resultado algo positivo'.

