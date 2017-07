FÚTBOL PARA AMPUTADOS: COMIENZA LA LIGA NACIONAL

Los cinco equipos que participarán son: Los Cóndores (Mendoza), Los Teros (Córdoba), Los Lobos (Buenos Aires), Los Guerreros (Rosario) y Los Gurises (Entre Ríos).

El fixture

Viernes 14

14.30: Los Cóndores (Mendoza) vs Los Guerreros (Rosario)

16.00: Los Gurises (Entre Ríos) vs Los Lobos (Buenos Aires)

17.30: Acto inaugural

18.15: Los Cóndores (Mendoza) vs Los Guerreros (Rosario)

19.45: Los Gurises (Entre Ríos) vs Los Lobos (Buenos Aires)

Sábado 15

9.30: Los Teros (Córdoba) vs Los Lobos (Buenos Aires)

11.00: Los Gurises (Entre Ríos) vs Los Guerreros (Rosario)

16.00: Los Teros (Córdoba) vs Los Lobos (Buenos Aires)

17.30: Los Gurises (Entre Ríos) vs Los Guerreros (Rosario)