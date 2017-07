ACEVEDO SEGUIRÁ EN UNIÓN

Nelson Acevedo espera el llamado de la dirigencia rojiblanca para continuar su carrera en el club. De parte de Racing, no hay objeciones y su propio presidente, Víctor Blanco, indicó que el futbolista continuará en Unión. Falta nomás que se lo comuniquen para que regrese a Santa Fe y se ponga a las órdenes de Leonardo Madelón.



El otro jugador con el que estarían adelantadas las gestiones para que siga en el club, es el arquero uruguayo Matías Castro. Se dice que habría acuerdo el fin de semana y que el lunes podría estar nuevamente en Santa Fe para incorporarse al plantel.



No hay definición todavía respecto de Santiago Magallán. Este jugador llegó en el “paquete” con Guido Vadalá, pero sus buenas actuaciones en la parte final hicieron pensar a la dirigencia, al manager y luego a Madelón (que lo aceptó en el plantel el año pasado), sobre la posibilidad de renovar su vínculo. Con Leo no tuvo muchas chances y apenas jugó un rato en el partido con Tigre, antes de enfrentar a River por Copa Argentina (penúltimo partido de la era Madelón hace siete meses). Pero luego, Magallán se ganó con creces un lugar en el equipo (jugando de volante, que es su puesto natural) y a esto lo observó el entrenador rojiblanco, sobre todo mirando los partidos que el equipo disputó en esta última parte del torneo.



A partir de allí, no es mucho más lo que se puede decir. Hay jugadores que estuvieron en el plantel y con los que no se hablaron para una supuesta continuidad. Uno de ellos, como se expresó anteriormente, es Magallán; otro es Nahuel Zárate, con una situación particular: Unión es propietario de una parte (minoritaria, pero parte al fin) de su pase.



Uno de los nombres que se mencionó con chances de llegar a Santa Fe, es Fabián Bordagaray. Lo cierto es que Rosario Central lo quiere incluir en las negociaciones que tiene iniciadas para reforzar su plantel. Ya lo hizo con Independiente, para comprar el pase del arquero Rodríguez. Ahora también lo ofreció a Estudiantes, ya que Montero pretende al “Colorado” Gil para su plantel profesional.



En medios peruanos, surgió la información que el volante ofensivo de Sport Huancayo, Marcos Lliuya, sería ofrecido a varios clubes de la Argentina, entre ellos a Patronato, Talleres de Córdoba, Arsenal y Unión.

El hermetismo dirigencial impide, por ejemplo, que se sepa si este jugador o Hernán Lino, quien desde Ecuador anunció que “jugaré en Unión”, son gestiones concretas.



Leo Madelón estuvo conversando con el manager Zuccarelli, quien también realiza gestiones en conjunto con el presidente Spahn. De caras nuevas, no hay nada y el mercado está complejo y complicado.

“Después del partido con Chicago, traté de relajar la cabeza, dar vuelta la página y empezar de cero. Es una ventaja que sea Leo el técnico, porque nos conoce muy bien a todos”. Franco Soldano, delantero de Unión.