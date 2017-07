La guerra twittera que se desató la semana pasada entre Moria Casan y Nancy Pazosparece que esta lejos de tener un final feliz.

Exitoína

A raíz de la presencia en los estudios de Showmatch de los hijos de Nancy Pazos y del conflicto que mantiene con Yanina Latorre, Moria salió al cruce y ya en el programa comenzó el enfrentamiento que luego siguió en las redes.

Moria posteo una catarata de twetts tratándola de sucia.

Pero todo paso a mayores cuando en un móvil para Confrontados, conducido por Rodrigo Lussichy Carla Conte, Pazos no se quedó callada y la llamo “cocainómana“

Obviamente la respuesta de La One no se hizo esperar y salió con los tapones de punta diciéndole desde gila hasta ''no tenías olor a sopa entonces lo que tenías era olor a mierda. Cornuda, mediocre y conflictiva''

El Trece

Hoy en una nota en el programa de El Nueve, Confrontados, Nancy no se amedrenta y continua en contra de Moria.

''Si, le voy a contestar a Moria en la grabación del programa. Yo no soy agresiva como ella, Moria tiene una lengua vomitiva, no karateca como dice ella, su humor esta demodé, es rancio, viejo. Y no se da cuenta porque esta grande''. Afirmó Nancy redoblando la apuesta.

''Lo de Maiorana, pobre me cae gracioso que solo se acuerden de ella porque metió los cuernos''. Expresó la periodista acerca de la actual mujer de su ex.

''Moria no me saca, me sacan los que pueden con mi corazón, aquel que me puede de corazón, como mis hijos, mi familia, hasta mi ex''.

Luego siguió arremetiendo contra Casan y dijo ''ella esta sacada. En algún punto le toque algo. Yo creo que la edad es un tema no resuelto. Podría tener una vejez mucho mas digna de la que tiene''aseguró Nancy, abriendo un nuevo capitulo en este conflicto sin fin.