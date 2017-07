A pesar del momento de consenso que se vive en la AFA, las turbulentas aguas de la calle Viamonte volvieron a abrir una grieta que parecía cerrada. Víctor Blanco, presidente de Racing, sorprendió con las declaraciones que brindó en una entrevista que protagonizó en Fox Sports al asegurar que "el Chiqui Tapia tiene el poder pero no los votos".

"Éste es un gobierno de transición", continuó el dirigente de la Academia y agregó: "Va a tener que demostrar que puede llevar a la Asociación del Fútbol Argentino a lo más alto, que es lo que todos queremos".

"Al principio era impensado tener un presidente que sea del ascenso, sin embargo hubo un consenso y todos los clubes lo apoyamos. Si Tapia hace las cosas bien, será un presidente reelecto sin ninguna duda", concluyó Blanco con la intención de bajarle un tono a sus palabras.

Lejos de buscar la calma, el presidente de Chicago, Daniel Ferreiro le respondió a su colega en Doble Amarilla. "No se puede seguir hablando de una elección que se definió", dijo el titular de la entidad de Mataderos y agregó: "A nosotros no nos parece que este sea un gobierno de transición, de hecho está tomando medidas que no se tomaron en 35 años".

"El desendeudamiento de los clubes es una medida a favor de la AFA. Terminar con el 225 y con las suspicacias también fueron decisiones que ayudan al crecimiento del fútbol argentino", argumentó Ferreiro y concluyó: "No tenemos dudas de que haciendo las cosas bien, Claudio Tapia irá por su reelección. Los primeros pasos han sido de fondo y no de forma, en muy poco tiempo trabajó seriamente y tuvo el liderazgo en el marco de Conmebol y FIFA para revertir la sanción a Messi".