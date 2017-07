Se realiza un estudio de “policiamiento por puntos calientes”

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) implementará en Santa Fe un programa de policiamiento orientado a puntos calientes, que posibilitará realizar evaluaciones experimentales con alta relevancia operacional para el Ministerio de Seguridad.

Dicho estudio identificará los “segmentos de calle” (cuadras) en los que se concentraron la mayor cantidad de eventos delictivos (medidos por la categoría “Robos”) a través de una metodología validada a nivel internacional.

Al respecto, en diálogo con el móvil de Línea Abierta (FM 101.3) Esteban Santantino, director provincial de Monitoreo y Planificación Estratégica del Ministerio de Seguridad, detalló que "se va a desarrollar un estudio de policiamiento por puntos calientes con una metodología novedosa y que nos permite incorporar una cuestión metodológica y científica en una estrategia de policiamiento para hacer un uso eficiente de los recursos policiales".

En otro tramo, el funcionario provincial, señaló que "no debe mezclarse con lo que es el Programa Federal de Seguridad que sí es un crédito que el BID ha cerrado con el Ministerio de Seguridad de la Nación. El Ministerio de Seguridad de la provincia no recibe fondos ni forma parte de la unidad ejecutora de ese programa".

"Cuando hablamos de dispositivos de seguridad, hablamos de operativos, son patrullajes de personal policial caminando que va a estar en lugares específicos de la ciudad, en días específicos y en franjas horarias específicas donde hay mayor afectación. No hay incorporación ni de tecnología, ni de infraestructura, ni ningún tipo de financiamiento que el BID esté realizando ni para el Gobierno de la provincia, ni para la policía de la provincia; al revés lo que estamos haciendo es, desde el Ministerio de Seguridad, garantizar la implementación de este proyecto del BID no obstante no formamos parte del crédito en sí", finalizó Santantino.