La oposición espera que 14 millones de venezolanos voten contra Maduro

El 70% del padrón electoral. Ése es el objetivo final que se ha fijado la oposición venezolana para el referéndum del próximo domingo en rechazo a la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. Según el dirigente del partido Acción Democrática, Negal Morales, la estimación de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) es que 14 de los 20 millones de electores del país se presenten en la votación, organizada al margen de la autoridad electoral.

El respaldo que sí tiene el referéndum es el del Parlamento (la Asamblea Nacional), donde los opositores tienen mayoría absoluta desde las elecciones legislativas de diciembre de 2015. Morales también anunció que habrá 1.933 centros de votación en todo el país y que se podrá votar “en 78 ciudades del mundo, tengan el pasaporte vencido o no”.

Por mucho que los opositores lo nieguen, la falta de mecanismos de control hace difícil que el referéndum tenga algo más que peso simbólico. Según el propio Morales, “las personas no tendrán un centro de votación específico, ya que podrán ejercer su derecho en el lugar de su preferencia”. El opositor admitió que eso abría la posibilidad de “generar votos dobles” pero la solución que él mismo propuso, durante una entrevista en el canal de televisión Globovisión, no fue demasiado tranquilizadora:#“Forma parte de la conciencia cívica no hacerlo”. La decisión de quemar los cuadernos electorales tras el escrutinio para “preservar la seguridad de quienes participen” tampoco ayudará a la transparencia del proceso.

Pero lo cierto es que la elección de los 545 miembros de la Asamblea Constituyente convocada por el gobierno de Nicolás Maduro para el domingo 30 de julio también presenta graves defectos de forma. Como señaló la propia fiscal general, Luisa Ortega Díaz, esa iniciativa debía haber sido precedida por una consulta popular, en la que los venezolanos solicitasen los cambios en la Carta Magna. Según opositores y observadores internacionales, el objetivo no declarado de la Constituyente es seguir demorando unas elecciones regionales que debían haberse celebrado en diciembre y evitar unas elecciones presidenciales limpias en 2018.

Además de anular la Constituyente, en el referéndum de este domingo 16 se preguntará a los ciudadanos si las fuerzas armadas deben proteger la Constitución vigente y si desean convocar a elecciones generales. La oposición pide el “sí” para las tres preguntas. Como era de esperar, el chavismo ya anunció que introducirá un recurso legal ante el Tribunal Supremo para suspender el referéndum, al que califican de inconstitucional.

Desde el 1° de abril, Venezuela vive una ola de protestas contra el gobierno de Maduro, que a menudo han terminado en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Hasta el momento, han muerto 92 personas y cientos han resultado heridas.

Lilian Tintori, esposa del excarcelado dirigente opositor Leopoldo López, comenzó hoy la campaña por la liberación de 431 presos políticos y por el referéndum del domingo. “Este 16 de julio todos los venezolanos, en ríos y mares de millones de voluntades, digámosle al régimen que se le acabó el tiempo de opresión, de injusticias, de engaños y de tanta corrupción”, dijo. “Es nuestra obligación hacerle saber al mundo entero, a nuestros hermanos de las fuerzas armadas y a la cúpula de esta dictadura que somos los venezolanos quienes decidimos nuestro destino de libertad y de paz”.