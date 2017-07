Detuvieron a un joven por el robo a un taxista

Un joven de 26 años fue detenido por el robo a un taxista en la ciudad de Santa Fe.

Tras pedirle al conductor que los lleve a Santa Rosa de Lima, tres malvivientes le sustrajeron una billetera con 1000 pesos. Cuando regresaron al lugar de partida uno fue apresado y los otros dos se atrincheraron en una vivienda.

En diálogo con LT10, Fabián, taxista, contó que “subí a tres personas en 9 de julio e Hipólito Irigoyen y los llevé hasta 1ª junta y Estrada, se bajaron, hicieron movimientos raros y me pidieron que los vuelva a traer al lugar de partida. Cuando se bajaron me di cuenta que me habían robado la billetera (en la cual tenía 1000 pesos)”.

Además, Fabián agregó que “justo pasó el patrullero y apresó a uno de los ladrones. Este es el décimo robo que sufro en los 27 años de laburo en este rubro”.