"La verdad es que estoy muy mal". Las primeras palabras de Raquel Mancini (52) no eran las esperadas por Teleshow. Menos aún considerando sus últimas apariciones públicas a mediados del año pasado, cuando aseguró que sus problemas de salud -que, según sus propias palabras, la llevaron a estar cerca de la muerte– ya eran cuestión del pasado.

Raquel Mancini

El difícil momento que vive la modelo se debe al delicado estado de salud de su padre, Miguel (82): recientemente descubrieron que tiene un cáncer de próstata avanzado que hizo metástasis en otras partes del cuerpo. "Le llegó hasta los huesos y ya bajó 40 kilos. Lo sacaron de La Trinidad el viernes pasado porque ya no tiene sentido que esté ahí", contó Mancini.

"Era un cáncer silencioso que lo tenía hace seis años. Empezó a orinar sangre y ese tipo de cosas y como todo hombre no quería ir al médico. Pero lo llevamos obligado y le detectaron el cáncer de próstata", confesó a Teleshow.

"Estaba con tratamiento de inyecciones una vez por mes, porque ya no le podían hacer quimioterapia", contó, muy dolida, la modelo, que confesó estar acompañando a su padre muy de cerca junto a sus tres hermanos.

"Estamos todos juntos acompañándolo, con mis hermanos y mi mamá, que me banca en todo", reconoció Mancini, al tiempo que afirmó que se encuentra "muy mal anímicamente", y "en el peor momento" de su vida.

Raquel Mancini y sus sobrinos en el estreno de una obra en Panam, poco después de tener el alta de su internación el año pasado

Tratamiento con el Dr. Lotocki



Raquel Mancini comenzó un tratamiento ortomolecular con el Dr. Aníbal Lotocki, acusado de mala praxis por varias mujeres, entre las que se destaca Silvina Luna. Según contó a Teleshow, a la modelo le dan vitaminas y aminoácidos para no enfermarse, considerando el delicado momento de salud que vivió el año pasado y la época del año, sumado a su difícil momento anímico.

Raquel Mancini subió una foto junto al Dr. Aníbal Lotocki en su cuenta en Instagram

"Trabajamos en coordinación con mi médico por el tema de la Gripe A que tuve el año pasado. Me inyectan aminoácidos, vitaminas y esas cosas. Todo hablado con profesionales", comentó Mancini.

Respecto a la polémica por las denuncias en su contra, Manicni defendió el trabajo de Lotocki: "No me había atendido con él y la verdad que me pareció re buena persona. De todas formas no me hice ninguna operación con él ni pienso pasar por el quirófano. Pero con el tema de mi papá y con este clima te podés agarrar cualquier cosa. Confío en él y no me quiero meter en el tema de las denuncias: hasta donde yo sé, lo absolvieron de todo".