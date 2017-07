Cayó casi 37% la cantidad de usuarios de micros de larga distancia

Los representantes de las cámaras vinculadas a la actividad, como A.A.E.T.A. (Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor), CELADI (Cámara empresaria de buses de larga distancia), CATAP (Cámara Argentina de Transporte de Pasajeros) y C.E.A.P. (Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros), admiten, aunque no de manera pública, que la situación es "difícil" y que es necesario "un replanteo a fondo" de la actividad.

"Estamos muy preocupados. Se viene degradando el transporte de larga distancia que trabaja a pérdida hace más de dos años por una serie de medidas desacertadas como la quita del mecanismo de subsidios que este Gobierno decidió y por la profunda crisis que vive gran parte de la sociedad que no están pudiendo tomar nuestros servicios", expresó el empresario Verdeguer.

En el sector, se expresa de manera informal que el avance de las aerolíneas con pasajes de bajo costo es una preocupación para la actividad, pero Verdeguer observó que la cuestión no les preocupa porque ellos atienden "900 terminales en todo el país, 5.000 localidades y el transporte aéreo no va a poder atender más de 40 aeropuertos de nuestro país porque no existen más".