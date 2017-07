AFA: EL PLAN PARA QUE LOS CLUBES REGULARICEN SUS DEUDAS Y LAS SANCIONES

Luego de una reunión, el Comité Ejecutivo de la AFA aprobó el plan para que los clubes de primera división regularicen sus deudas con la entidad que rige el fútbol argentino. Si bien no se llegará a que todos cumplan con esto en lo inmediato, se dispuso un sistema de pagos para que los fondos les sean descontados a través de los ingresos por los derechos televisivos, que en este caso actuarán como fuente de ejecución.

Claudio Chiqui Tapia , el presidente, explicó: "La verdad que fue una buena tarde de mucho debate. Hay situaciones encontradas, pero en el marco del consenso hemos logrado unificar un criterio para el pago de la deuda que los clubes mantenían con la AFA. Los clubes que incorporen dos jugadores deben pagar el 30 por ciento de los derechos audiovisuales de su cuota; los que incorporen cuatro, el 50 por ciento de su deuda, y los clubes que no registran deuda pueden comprar jugadores libremente. Si en diciembre no se salda la deuda que tienen con esta casa, no podrán incorporar refuerzos. Esta era la postura que se había tomado la semana pasada y se modificó en un marco de consenso para que todos puedan empezar el torneo".

En concreto: si un club con deudas suma dos jugadores a su plantel, para que sean habilitados debe pagar el 30 por ciento de lo que le corresponde por mes de los ingresos por transmisiones televisivas. El porcentaje aumenta en caso de sumar cuatro futbolistas, sean libres o procedentes de otra institución. "La deuda debe cancelarse en diciembre; si no, no podrá incorporar. Esto es lo que se acordó. Independiente va a saldar su deuda; San Martín de San Juan también planea lo mismo. Es un aporte importantísimo después de que la AFA financió mucho tiempo a las instituciones, y este es un momento en el que la AFA necesita recursos", agregó Tapia.

"Acá hay que darles también un lugar a los clubes que hacen bien las cosas, que no se endeudan con sus planteles y con la AFA, para que puedan incorporar libremente. El monto global de la deuda ronda los 700 millones de pesos, entre lo que es primera división y el ascenso. Hay posiciones diferentes; el club que vende, si tiene la posibilidad de pagar, lo hará más rápido que otro que debe pagar con los derechos. También está la posibilidad de que los derechos de formación sirvan para pagar la deuda, pero esto depende de la voluntad de cada club y de la situación en la que se encuentra", amplió Tapia.

El máximo dirigente de la AFA remarcó que la deuda, a partir de hoy, se dolariza: "Durante muchísimo tiempo las deudas han sido fijas y eso ha traído un perjuicio económico. Es la manera justa para que todos tengamos las mismas reglas de juego, y que haya fair play económico, que es lo que todos queremos. Será doloroso, porque hay medidas que alguno no esperaba, pero esto aportará transparencia al fútbol argentino".