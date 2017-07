COLÓN EMPEZÓ LA PRETEMPORADA CON VARIAS BAJAS Y AUSENCIAS

Colón comenzó este lunes por la tarde la pretemporada en el predio Ciudad Fútbol, con la presencia del entrenador, Eduardo Domínguez, tras las vacaciones con su familia en Europa. Tal como se lo especulaba, hubo un plantel reducido, producto de la gran cantidad de contratos que finalizaron, aunque se incrementará en los próximos días con el arribo de refuerzos y la promoción de algunos juveniles.

Fueron 14 los jugadores que se presentaron, haciendo la salvedad que no pudo estar por problemas personales Adrián Bastía, aunque ya había dado parte de eso. Tampoco estuvo Tomás Sandoval, que se encuentra en Ezeiza practicando con la Selección Argentina Sub 20. Después está la situación de aquellos que pegaron el faltazo. Uno fue Nicolás Silva, que atraviesa por algo un tanto confuso para los hinchas y adeptos al fútbol. Supuestamente tiene contrato y Colón le envió en tiempo y forma la solicitud por la compra del pase, pero desde su representación dicen lo contrario.

Sorprendió un poco la inasistencia de Gustavo Villarruel, quien concluyó su préstamo con San Martín de San Juan. Por lo que se pudo saber, está esperando una opción de renovación con el Santo y es por ello que no estuvo. De igual modo, no lo informó previamente. Esperan para comenzar los trabajos las futuras incorporaciones el arquero Gonzalo Marinelli, el lateral derecho Gustavo Toledo y el volante central Matías Fritzler, quienes están en Santa Fe desde el domingo, pero que no pueden trabajar hasta que el Órgano Fiduciario apruebe sus contratos.

La lista de presentes

Arqueros

Ignacio Chicco

Joaquín Aylagas

Defensores

Germán Conti

Guillermo Ortiz

Facundo Garcés

Emanuel Olivera

Lucas Ceballos

Volantes

Christian Bernardi

Tomás Chancalay

Pablo Ledesma

Delanteros

Diego Vera

Nicolás Leguizamón

Ismael Blanco

Juan Francisco Bauza