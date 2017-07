"ESTOY CONVECIDO Y CON MUCHAS GANAS"

El tercer ciclo de Leonardo Madelón como entrenador de Unión comenzó este lunes, después ser presentado oficialmente en la sala de conferencias de la institución. Lo hizo en compañía del presidente, Luis Spahn, y el secretario deportivo, Martín Zuccarelli.

Tal como se lo esperaba, el que tomó la palabra inicialmente fue el mandamás: "Volvimos a reincidir en confiar en el grupo que encabeza Leo. Es una alegría para todos. Tenemos confianza en un técnico que viene recargado. Hay fe en este nuevo proceso nuevo y los objetivos seguro se lograrán con facilidad".

Una vez eso, el flamante conductor rojiblanco, hizo se presentó con conceptos de altura y con mucha autocrítica: "Estoy contento. Hola Unión, estoy bien. Estoy convencido y con muchas ganas. Hay que volver a ser. Por suerte, tenemos tiempo de revertir una imagen que no terminó siendo buena en Unión; pero ya no hay que pensar en el pasado. Vengo a un club importante de la Argentina y por eso seguiremos alimentando la autoestima de la gente. Voy a necesitar el apoyo de todos y que me den una mano. Vamos a dirigir y elegir bien. Consultando con Martín (Zuccarelli) para estar a la altura. Nos tomaremos las cosas con mucha reserva y por suerte hay tiempo".

Inmediatamente llegó el momento de las preguntas y la primera consultó apuntó a los refuerzos: "El que venga será porque lo necesitamos y todos deben tener pertenencia con la institución", siendo lacónico y sin dar demasiados detalles.

También valoró el material con el que el cuenta el actual plantel: "Los conozco y los estuve viendo. Cómo no lo voy a ver a Unión. Hay buenos jugadores. Aníicamente están mal y hay que mejorarlo, dándole respaldo con refuerzos. Que vendrán bastantes jugadores, es real. Es una ventaja conocer el club. Tuve que tomar una decisión importante, más que nada con el Pirata (Czornomaz), que no estará conmigo y tuve que buscar otro chico. Pero fue porque yo creía necesario cambiar. Quiero que sepan que con las instituciones no se juega, esto no es un contrato y nada más, vengo a exponerme como siempre lo hago. Vengo a trabajar y estaremos para hacer una gran campaña".

"Soy una persona segura de los que estamos acá. Cuando me fui solo dije que era un fin de ciclo, porque entendí que se había agotado, pero no dije que no volvería y por eso estoy acá. Fue una decisión sabia y después de pensarla bien. A los 25 días me fui a otro club y muchos habían dicho que yo ya tenía todo arreglado con otro club y no fue así. Reconozco que me equivoqué, porque siempre me pasa, pero ahora estoy con muchas ganas acá. Soy optimista y ya pensando en salir adelante", agregó.

"Quiero expresarle a todos el agradecimiento, a los hinchas, que siempre me trasladaron su afecto. Cuando uno deja el corazón se corresponde todos. Les pido que apoyen y va a salir todo muy bien. Después los resultados dirán si tenía razón", concluyó.