Estado de alerta en Catastro

Según manifestó en diálogo con el mólvil de Línea Abierta (101.3) Diego Amores, delegado de UPCN, la medida de fuerza "es porque hemos tenido muchas reuniones con nuestros administradores tratando de resolver temas que vienen hace más de un año y medio dando vueltas y como no tienen una resolución pronta, ya agotamos los distintos medios de diálogo y ahora queremos tener una postura más fuerte".

Sobre los puntos que llevaron a realizar el plan de lucha, Amores señaló que uno de los ítems "es realmente muy importante que es el tema de la promoción automática, donde hay chicos que están cobrando con un coeficiente muy bajo y que tendrían que estar cobrando con un coeficiente superior".

"Después hay un decreto del año pasado que no se está cumpliendo lo que dice el decreto y también hay un par de resoluciones firmadas con un año de antigüedad y otra con tres años que tampoco se están cumpliendo lo que está pactado", manifestó el delegado de UPCN.

Respecto a la atención al público en las oficinas, Amores señaló que "no hay ninguna restricción" en la misma: "no hay quite de colaboración, el estado de alerta es nuestro, de los empleados, vamos a tener esta semana una reunión con función pública donde vamos a exponer de nuevo estos temas y veremos qué respuestas nos dan".