AFA: HAY 600 JUICIOS EN CONTRA Y SE LES PAGA A MARTINO, BAUZA Y SAMPAOLI

Andrés Patón Urich , abogado de la nueva gestión de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) que lidera Claudio Chiqui Tapia , habló sobre los números alarmantes que debe solucionar el departamento de temas legales de la entidad de la calle Viamonte, con unos 600 juicios pendientes y millones de deuda por regularizar.

"Como en toda gestión nueva, uno se encuentra con cosas que sabía y otras que no estaban tan claras desde afuera. Ahora estamos terminando la auditoria sobre los juicios que había, muchos los conocíamos y otros nos sorprendieron. Hemos arreglado algunas cuestiones, que eran bastante grandes, como los ayudantes de (Gerardo) Martino . Ahí teníamos cuatro demandas de seis personas del cuerpo técnico, pero por suerte se portaron de mil maravillas e hicieron un acuerdo muy favorable para ellos, que van a cobrar lo que se les debía, y también para la AFA, que va a pagar mucho menos que si hubiese tenido una sentencia en contra", explicó el abogado en declaraciones al programa Super Mitre Deportivo, de radio Mitre.

"El cuerpo tecnico del Tata no especuló y se brindó a pleno para aceptar un acuerdo a largo plazo, entendiendo las necesidades de la AFA, así que estamos contentos de cumplir con ellos. En su momento, Martino firmó un acuerdo con el Comité de Regularización, pero el resto del cuerpo técnico no lo hizo e interpuso demandas, que ya están con acuerdo homologado y se empezarán a pagar desde el mes que viene. En este momento la AFA paga acuerdos a los cuerpos técnicos de Martino, de (Edgardo) Bauza , al Sevilla por la cláusula de rescisión de (Jorge) Sampaoli y al nuevo cuerpo técnico".

Gerardo Martino, Edgardo Bauza y Jorge Sampaoli.

Patón Urich admitió: "Hoy la AFA tiene 600 juicios en su contra. Hay muchos juicios laborales, de ex árbitros sobre todo, también por daños en espectáculos deportivos por hinchas lastimados, y otra tanda de juicios deportivos. Estamos terminando la auditoría para ver cuántos juicios activos hay. La AFA recibe juicios en forma permanente porque es parte solidaria en muchas cosas, y aunque hay una aseguradora que generalmente responde, ante cada cosa que sucede en una cancha la AFA es parte co-demandada. Son muchos juicios en contra que hay que trabajar diariamente para ver cómo arreglarlos o pagarlos, además del resto de las obligaciones día a día. ¿Si hay recursos? sí, si no, no se firmarían los acuerdos para no cumplirlos".

El abogado de la AFA también habló sobre el fallo del TAS respecto del descuento de puntos a Bolivia frente a Chile y Perú por eliminatorias , que tiene a la selección argentina como parte interesada de manera indirecta. "Estamos a la espera de la resolución. Si el TAS cambia la sentencia de FIFA, los puntos volverán a Bolivia, que sería lo lógico. Pero es un fallo difícil para sacar, no es fácil para los jueces. Nosotros esperamos que nos den la razón. La FIFA trajo diez casos a la audiencia, pero había nueve que no tenían los mismos hechos. Son situaciones que no se dan todos los días, y es una cuestión de interpretación. El TAS se comprometió a definir esto antes de la próxima fecha de eliminatorias (el 31 de agosto próximo). Esperamos que nos de la razón al apelante (Bolivia) y las 5 federaciones indirectamente interesadas (Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Colombia).