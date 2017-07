NATACHA CONTÓ TODO EN INTRUSOS (video)

Sin pudor ni reparo, Natacha Jaitt nuevamente decidió ir a un programa de televisión a seguir desnudando la relación que la unió con Diego Latorre.

Es por eso que esta tarde, Natacha eligió Intrusos, y no midió en sus nuevas declaraciones.

Jaitt confirmó que se conocieron en los Martín fierro de radio: "Cuando me ve, Diego se desespera, yo después me fui, salimos a bailar y lo cruzamos a Diego con la camioneta". "Él pidió mi celular a una persona que me conoce. Quería hablar conmigo".

"Al principio, me escribía 'tengo fantasías con vos´, yo le clavaba el visto, pero lo ignoraba", aseguró Jaitt ante la mirada perpleja de todo el panel de Intrusos.

"Insistente, volvió a escribirme, y se prendía en todos los eventos en los que yo estaba. El primer encuentro fue en un hotel , se equivocó de puerta y tuve que hacer sacar las cámaras de vigilancias, contó Natacha

"Salimos 4 o 5 veces. Sólo era sexo, y cuando vino con el pedido de vibrador, pensé a mí me gustan los machos", señaló.

"Él prefirió ir a mi casa. Me molestó que no me atienda, que me ponga en posición de extorcionadora o rompe hogares".

Además, Jaitt aseguró que le molestó que no le había atendido el teléfono para arreglar después que se desató el escándalo: "La persona que me pide un vibrador en el tuje no me atiende'', aseveró enojada.

Natacha continuó y esta vez arremetió contra Yanina: ''Ellos están haciendo guita con esto. Ella se enamoró de la cámara''

''Ella es gato de country, esto lo tomaron todo para su beneficio, ella maneja la caja de esa casa''.

''Ella lo obligó a Diego a que vaya a Showmatch, maneja todo, es un pollerudo'', finalizó Natacha.