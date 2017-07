CFK les pidió a los gremialistas que no hagan paro

La precandidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana Cristina Kirchner se reunió hoy con dirigentes de la Corriente Federal de Trabajadores en el Instituto Patria y les pidió que “no hagan la marcha” del próximo 7 de agosto en la Iglesia de San Cayetano para que “el esfuerzo de la movilización se convierta en fuerza para una gran votación” en las primarias abiertas del 13 de agosto.

En su cuenta oficial de Twitter, Cristina Kirchner contó que esta tarde mantuvo un encuentro con los sindicalistas Sergio Palazzo (Bancarios), Horacio Ghillini (Sadop) y Héctor Amichetti (Federación Gráfica bonaerense) en el que les sugirió que no realicen la 'marcha por el trabajo y la justicia social' porque “el Gobierno no escucha las movilizaciones, sólo las distorsiona y las desacredita”.

La razón esgrimida por la ex presidenta es que “han habido masivas manifestaciones de trabajadores en los últimos meses en rechazo a la política económica del Gobierno de Cambiemos”, pero este “no escucha el dolor de quienes pierden sus trabajos, no llegan a fin de mes, no pueden pagar facturas astronómicas de servicios públicos o tienen que cerrar sus comercios o sus fábricas. Los ignora”, remató.