RESUMEN DE MEDIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Santa Fe, Sáb, 15 de jul de 2017
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Deportes 15.07.2017

AGENDA DEPORTIVA DEL SÁBADO Y DOMINGO

Fuente: OLÉ

 

VIERNES 14 DE JULIO

 

F1 - GP DE GRAN BRETAÑA

05:00 Entrenamientos libres 1 CANAL F1 (FORMULA 1)

09:00 Entrenamientos libres 2 CANAL F1 (FORMULA 1)

 

SUPER RUGBY

06:00 Rebels vs Jaguares ESPN 2/HD

 

GOLF: AAM SCOTTISH OPEN

06:30 Ronda 2 GOLF CHANNEL

 

WIMBLEDON

09:00 Semis | Querrey - Cilic / Federer - Berdych ESPN HD

 

CICLISMO - TOUR DE FRANCE

09:30 Etapa 13 ESPN 3/HD

 

HOCKEY: WORLD LEAGUE

09:00 Sudáfrica - Chile ESPN 2/HD

11:00 Argentina - Estados Unidos ESPN 2/HD

 

GP3 - GRAN BRETAÑA

12:05 Clasificación CANAL F1 (FORMULA 1)

 

VOLEY - GRAND PRIX

12:15 Argentina - Corea DEPORTV / HD

 

PORSCHE SC GRAN BRETAÑA

13:00 Prácticas CANAL F1 (FORMULA 1)

 

ATLETISMO: CIRCUITO IAAF

14:00 Madrid DEPORTV / HD

 

GOLF: JOHN DEERE CLASSIC

17:00 Ronda 2 GOLF CHANNEL

 

METROPOLITANO DE VOLEY MASCULINO

18:00 Semis | UAI - Boca DEPORTV / HD

21:00 Semis | Lomas - Campana DEPORTV / HD

 

GOLF: UTAH CHAMPIONSHIP

20:00 Ronda 2 GOLF CHANNEL

 

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 New York Yankees - Boston Red Sox ESPN/HD

 

X GAMES MINNEAPOLIS

14:30 Men's BMX Dirt Qualifier / Men's Skate Big Air/Street Qualifiers ESPN 3/HD

20:30 Women's Skateboard Street Final ESPN 3/HD

22:00 Men's BMX Big Air Final / Men's Moto X Freestyle Final ESPN 3/HD

 

BELLATOR MMA

22:00 Campos - Girtz FOX SPORTS 2/HD

 

 

SÁBADO 15 DE JULIO

 

PRIMERA B METROPOLITANA

12:05 Semis Reducido Vuelta | Dep Riesta - Dep Español TYC SPORTS/HD

14:00 Semi Reducido Vuelta | Comunicaciones - Estudiantes BA TYC SPORTS/HD

 

TURISMO NACIONAL

12:00 Entrenamientos DEPORTV / HD

 

AMISTOSO

12:00 Mónaco - Stoke City ESPN +

 

PORSCHE SC GRAN BRETAÑA

05:00 Clasificación CANAL F1 (FORMULA 1)

 

NATACIÓN

05:00 Mundial TYC SPORTS/HD

 

F1 - GP DE GRAN BRETAÑA

06:00 Entrenamientos libres 3 CANAL F1 (FORMULA 1)

09:00 Clasificación CANAL F1 (FORMULA 1)

 

CICLISMO - TOUR DE FRANCE

09:00 Etapa 14 ESPN 3/HD

 

WIMBLEDON

10:00 Final femenina | Muguruza - V. Williams ESPN/HD

 

F2 - GRAN BRETAÑA

11:00 Carrera 1 CANAL F1 (FORMULA 1)

 

GOLF: AAM SCOTTISH OPEN

11:00 Ronda 3 GOLF CHANNEL

 

SUPER RUGBY

12:00 Sharks - Lions ESPN 2/HD

 

GP3 - GRAN BRETAÑA

12:30 Carrera 1 CANAL F1 (FORMULA 1)

 

FÓRMULA E

13:00 Clasificación | Eprix New York FOX SPORTS 3/HD

16:30 Carrera 1 | New York FOX SPORTS 3/HD

 

X GAMES MINNEAPOLIS

14:00 Men's BMX Park Final, Men's Moto X Step Up Final ESPN 3/HD

 

WTCC (CAMPEONATO MUNDIAL DE TURISMO)

14:30 Argentina | Clasificación FOX SPORTS 3/HD

 

GOLF: JOHN DEERE CLASSIC

16:00 Ronda 3 GOLF CHANNEL

 

BOXEO DE PRIMERA

16:00 Jonathan Barros - Lee Selby / Chris Eubank Jr - Arthur Abraham TYC SPORTS/HD

 

 

DOMINGO 16 DE JULIO

 

PRIMERA B NACIONAL

11:00 Brown (S) - Central Córdoba TYC SPORTS PLAY

13:30 Guillermo Brown - Almagro TYC SPORTS/HD

  1. Chacarita - Gimnasia (J) TYC SPORTS/HD

15:00 Villa Dálmine - Ind. Rivadavia TYC SPORTS PLAY

15:00 Instituto - Nueva Chicago TYC SPORTS PLAY

15:00 All Boys - Ferro 610/1610 HD DIRECTV SPORTS

 

TC 2000

10:15 Carrera | Buenos Aires CANAL 13/HD TYC SPORTS/HD

 

AMISTOSO

12:00 Mónaco - PSV ESPN 3/HD

 

GP3 - GRAN BRETAÑA

04:10 Carrera 2 CANAL F1 (FORMULA 1)

 

NATACIÓN

05:00 Mundial TYC SPORTS/HD

 

F2 - GRAN BRETAÑA

05:20 Carrera 2 CANAL F1 (FORMULA 1)

 

FÓRMULA V8 NURBURGRING

06:00 Carrera 2 FOX SPORTS 2/HD

 

PORSCHE SC GRAN BRETAÑA

06:30 Carrera 1 CANAL F1 (FORMULA 1)

 

WEC NURBURGRING

08:00 Parte 1 FOX SPORTS 3/HD

11:30 Parte 2 ESPN 3/HD

 

SUPERLIGA CHINA

08:30 Tianjin Quanjuian - Shanghai Shenhua FOX SPORTS/HD

 

F1 - GP DE GRAN BRETAÑA

09:00 Carrera CANAL F1 (FORMULA 1) FOX SPORTS 2/HD

 

CICLISMO - TOUR DE FRANCE

09:00 Etapa 15 ESPN 2/HD

 

FÓRMULA E

10:00 Eprix - New York | Practica y clasificación FOX SPORTS 3/HD

13:30 E-Prix New York FOX SPORTS/HD

 

WIMBLEDON

10:00 Final | Cilic - Federer ESPN/HD

 

GOLF: AAM SCOTTISH OPEN

11:00 Ronda final GOLF CHANNEL

 

VOLEY - GRAND PRIX

12:15 Argentina - Perú DEPORTV / HD

 

HOCKEY: WORLD LEAGUE

13:00 Argentina - India ESPN/HD

 

UFC

13:00 Preliminares | Glasgow FOX SPORTS 2/HD

15:00 Nelson - Ponzinibbio | Glasgow FOX SPORTS 2/HD

 

X GAMES MINNEAPOLIS

14:00 Men's BMX Dirt Final / Men's Skateboard Park Final ESPN 3/HD

16:00 Men's Skateboard Park Final, Mirra's BMX Park Best Trick / Moto X Quarterpipe High

Air Final ESPN 3/HD

 

NASCAR PEAK MEXICO SERIES

14:30 Aguas Calientes FOX SPORTS 3/HD

 

ATLETISMO: CIRCUITO IAAF

15:00 Diamond League TYC SPORTS PLAY

19:00 Mundial Junior TYC SPORTS PLAY

 

WTCC (CAMPEONATO MUNDIAL DE TURISMO)

15:00 Argentina FOX SPORTS/HD

 

TORNEO FEDERAL A

  1. Gimnasia y Esgrima (Mendoza) - Mitre (Santiago del Estero) ARGENTINÍSIMA

 

GOLF: JOHN DEERE CLASSIC

16:00 Ronda final GOLF CHANNEL

 

INDYCAR SERIES

16:00 Toronto ESPN/HD

 

MONSTER ENERGY CUP SERIES

16:30 New Hampshire FOX SPORTS 3/HD

 

GOLF: UTAH CHAMPIONSHIP

19:00 Ronda final GOLF CHANNEL

 

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

21:00 New York Yankees - Boston Red Sox ESPN 3/HD

 

 

La pelea entre Mayweather y McGregor fue presentada en Nueva York