Deportes 15.07.2017
AGENDA DEPORTIVA DEL SÁBADO Y DOMINGO
Fuente: OLÉ
VIERNES 14 DE JULIO
F1 - GP DE GRAN BRETAÑA
05:00 Entrenamientos libres 1 CANAL F1 (FORMULA 1)
09:00 Entrenamientos libres 2 CANAL F1 (FORMULA 1)
SUPER RUGBY
06:00 Rebels vs Jaguares ESPN 2/HD
GOLF: AAM SCOTTISH OPEN
06:30 Ronda 2 GOLF CHANNEL
WIMBLEDON
09:00 Semis | Querrey - Cilic / Federer - Berdych ESPN HD
CICLISMO - TOUR DE FRANCE
09:30 Etapa 13 ESPN 3/HD
HOCKEY: WORLD LEAGUE
09:00 Sudáfrica - Chile ESPN 2/HD
11:00 Argentina - Estados Unidos ESPN 2/HD
GP3 - GRAN BRETAÑA
12:05 Clasificación CANAL F1 (FORMULA 1)
VOLEY - GRAND PRIX
12:15 Argentina - Corea DEPORTV / HD
PORSCHE SC GRAN BRETAÑA
13:00 Prácticas CANAL F1 (FORMULA 1)
ATLETISMO: CIRCUITO IAAF
14:00 Madrid DEPORTV / HD
GOLF: JOHN DEERE CLASSIC
17:00 Ronda 2 GOLF CHANNEL
METROPOLITANO DE VOLEY MASCULINO
18:00 Semis | UAI - Boca DEPORTV / HD
21:00 Semis | Lomas - Campana DEPORTV / HD
GOLF: UTAH CHAMPIONSHIP
20:00 Ronda 2 GOLF CHANNEL
MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)
20:00 New York Yankees - Boston Red Sox ESPN/HD
X GAMES MINNEAPOLIS
14:30 Men's BMX Dirt Qualifier / Men's Skate Big Air/Street Qualifiers ESPN 3/HD
20:30 Women's Skateboard Street Final ESPN 3/HD
22:00 Men's BMX Big Air Final / Men's Moto X Freestyle Final ESPN 3/HD
BELLATOR MMA
22:00 Campos - Girtz FOX SPORTS 2/HD
SÁBADO 15 DE JULIO
PRIMERA B METROPOLITANA
12:05 Semis Reducido Vuelta | Dep Riesta - Dep Español TYC SPORTS/HD
14:00 Semi Reducido Vuelta | Comunicaciones - Estudiantes BA TYC SPORTS/HD
TURISMO NACIONAL
12:00 Entrenamientos DEPORTV / HD
AMISTOSO
12:00 Mónaco - Stoke City ESPN +
PORSCHE SC GRAN BRETAÑA
05:00 Clasificación CANAL F1 (FORMULA 1)
NATACIÓN
05:00 Mundial TYC SPORTS/HD
F1 - GP DE GRAN BRETAÑA
06:00 Entrenamientos libres 3 CANAL F1 (FORMULA 1)
09:00 Clasificación CANAL F1 (FORMULA 1)
CICLISMO - TOUR DE FRANCE
09:00 Etapa 14 ESPN 3/HD
WIMBLEDON
10:00 Final femenina | Muguruza - V. Williams ESPN/HD
F2 - GRAN BRETAÑA
11:00 Carrera 1 CANAL F1 (FORMULA 1)
GOLF: AAM SCOTTISH OPEN
11:00 Ronda 3 GOLF CHANNEL
SUPER RUGBY
12:00 Sharks - Lions ESPN 2/HD
GP3 - GRAN BRETAÑA
12:30 Carrera 1 CANAL F1 (FORMULA 1)
FÓRMULA E
13:00 Clasificación | Eprix New York FOX SPORTS 3/HD
16:30 Carrera 1 | New York FOX SPORTS 3/HD
X GAMES MINNEAPOLIS
14:00 Men's BMX Park Final, Men's Moto X Step Up Final ESPN 3/HD
WTCC (CAMPEONATO MUNDIAL DE TURISMO)
14:30 Argentina | Clasificación FOX SPORTS 3/HD
GOLF: JOHN DEERE CLASSIC
16:00 Ronda 3 GOLF CHANNEL
BOXEO DE PRIMERA
16:00 Jonathan Barros - Lee Selby / Chris Eubank Jr - Arthur Abraham TYC SPORTS/HD
DOMINGO 16 DE JULIO
PRIMERA B NACIONAL
11:00 Brown (S) - Central Córdoba TYC SPORTS PLAY
13:30 Guillermo Brown - Almagro TYC SPORTS/HD
- Chacarita - Gimnasia (J) TYC SPORTS/HD
15:00 Villa Dálmine - Ind. Rivadavia TYC SPORTS PLAY
15:00 Instituto - Nueva Chicago TYC SPORTS PLAY
15:00 All Boys - Ferro 610/1610 HD DIRECTV SPORTS
TC 2000
10:15 Carrera | Buenos Aires CANAL 13/HD TYC SPORTS/HD
AMISTOSO
12:00 Mónaco - PSV ESPN 3/HD
GP3 - GRAN BRETAÑA
04:10 Carrera 2 CANAL F1 (FORMULA 1)
NATACIÓN
05:00 Mundial TYC SPORTS/HD
F2 - GRAN BRETAÑA
05:20 Carrera 2 CANAL F1 (FORMULA 1)
FÓRMULA V8 NURBURGRING
06:00 Carrera 2 FOX SPORTS 2/HD
PORSCHE SC GRAN BRETAÑA
06:30 Carrera 1 CANAL F1 (FORMULA 1)
WEC NURBURGRING
08:00 Parte 1 FOX SPORTS 3/HD
11:30 Parte 2 ESPN 3/HD
SUPERLIGA CHINA
08:30 Tianjin Quanjuian - Shanghai Shenhua FOX SPORTS/HD
F1 - GP DE GRAN BRETAÑA
09:00 Carrera CANAL F1 (FORMULA 1) FOX SPORTS 2/HD
CICLISMO - TOUR DE FRANCE
09:00 Etapa 15 ESPN 2/HD
FÓRMULA E
10:00 Eprix - New York | Practica y clasificación FOX SPORTS 3/HD
13:30 E-Prix New York FOX SPORTS/HD
WIMBLEDON
10:00 Final | Cilic - Federer ESPN/HD
GOLF: AAM SCOTTISH OPEN
11:00 Ronda final GOLF CHANNEL
VOLEY - GRAND PRIX
12:15 Argentina - Perú DEPORTV / HD
HOCKEY: WORLD LEAGUE
13:00 Argentina - India ESPN/HD
UFC
13:00 Preliminares | Glasgow FOX SPORTS 2/HD
15:00 Nelson - Ponzinibbio | Glasgow FOX SPORTS 2/HD
X GAMES MINNEAPOLIS
14:00 Men's BMX Dirt Final / Men's Skateboard Park Final ESPN 3/HD
16:00 Men's Skateboard Park Final, Mirra's BMX Park Best Trick / Moto X Quarterpipe High
Air Final ESPN 3/HD
NASCAR PEAK MEXICO SERIES
14:30 Aguas Calientes FOX SPORTS 3/HD
ATLETISMO: CIRCUITO IAAF
15:00 Diamond League TYC SPORTS PLAY
19:00 Mundial Junior TYC SPORTS PLAY
WTCC (CAMPEONATO MUNDIAL DE TURISMO)
15:00 Argentina FOX SPORTS/HD
TORNEO FEDERAL A
- Gimnasia y Esgrima (Mendoza) - Mitre (Santiago del Estero) ARGENTINÍSIMA
GOLF: JOHN DEERE CLASSIC
16:00 Ronda final GOLF CHANNEL
INDYCAR SERIES
16:00 Toronto ESPN/HD
MONSTER ENERGY CUP SERIES
16:30 New Hampshire FOX SPORTS 3/HD
GOLF: UTAH CHAMPIONSHIP
19:00 Ronda final GOLF CHANNEL
MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)
21:00 New York Yankees - Boston Red Sox ESPN 3/HD