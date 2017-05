Están todos los que son: Marty McFly (Michael J. Fox), Christopher Lloyd (Doc) y, cómo no, el Delorean que se hizo famoso para siempre con "Volver al futuro". También aparece la estética ochentera, las nike con los cordones bien atados y los vaqueros doblados. Las frases míticas de la trilogía no podían faltar... Y hasta una fecha: llegará en 2018. Sin embargo no es más que un sueño anhelado por los fans de la saga... Una cuarta parte que nunca llegará ya que su director, Robert Zemeckis, tiene los derechos y ha dicho que mientras esté vivo nada de ampliar un universo que para él no debe crecer.

En los dos minutos y 23 segundos que dura el «fan-tráiler» se puede imaginar cómo sería el futuro soñado por los seguidores que han hecho este vídeo tan trabajado. El argumento giraría en torno al robo de plutonio que se deja ver en la primera entrega pero que no se culmina del todo. Aquí podemos ver a Doc preguntar el famoso «¡¿Qué años es?!» y al Delorean derrapando por las calles de Nueva York.

El tráiler, subido a Youtube por el canal Smasher, acumula cerca de tres millones y medio de reproducciones y miles de comentarios positivos. Uno de ellos escribe algo que muchos han pensado antes de ver este tráiler: La cuarta parde de «Regreso al futuro» ya existe. Es Rick y Morty.