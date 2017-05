En el día del taxista: la vida de los tacheros en nuestro país

En el ascensor del edificio del gremio de los taxistas, Don Ernesto cuenta que se compró un smartphone: "Mejor que el de mi nieto", exagera. Tiene "70 y pico" y necesita ayuda para bajar la aplicación que le permitirá cobrar con tarjetas de crédito y débito, y también ser evaluado por sus pasajeros. "No puedo creer todo esto de las aplicaciones. Justo cuando estoy llegando al final de mi vida laboral se plantean estos cambios... pero estoy dispuesto a intentarlo", baja del ascensor, animado. La historia de Ernesto es la de muchos taxistas que por estos días enfrentan un cambio de paradigma: el uso de la tecnología, para sumar servicios pero también para enfrentar a un gigante del transporte mundial, como Uber.

Hoy los taxistas festejan su día, en conmemoración al nacimiento de Evita; la dirigente promovió la creación de las organizaciones sindicales, en 1950. Recién en 1989 se firmó el primer convenio colectivo de trabajo para regular la actividad en todo el país. "Las jornadas se te hacen mas largas. Estaba trabajando 8 horas y ahora sumé dos. Es lo que hacemos para compensar y poder cubrir los gastos de la familia", contó Mónica Jaime a Clarín. Es vecina de Caballito y hace siete años que trabaja con su propio auto. Mónica tomó la posta de lo que es un "negocio familiar": su padre y su marido también fueron taxistas. Tiene dos hijos -uno de ellos estudia ingeniería en la UTN- y decidió subirse a un taxi con la idea también de manejar sus tiempo, no quedar subordinada a jefes ni horarios.

"Fue un año intenso. La lucha contra Uber fue monstruosa pero no podíamos retroceder, porque le íbamos a dar lugar a una empresa que opera de manera ilegal. El caso de Buenos Aires fue un ejemplo de lucha que llevamos a un encuentro internacional en Amberes (Bélgica)", contó José Ibarra, del Sindicato de Conductores de Taxis de la Ciudad.

A bordo de su taxi, César Cesari es un conductor histórico. Con 77 años, está a punto de cumplir los 40 manejando. "Y puedo jurar que no soy el más viejo. Conozco choferes con mas de 80 años... mientras me renueven la licencia, sigo para adelante. El taxi es mi forma de vida, no me puedo imaginar otra forma de trabajo", contó. Tiene cuatro hijos (el mayor también taxista) y 9 nietos. Vecino de Paternal, su jornada no pasa de 8 horas; el cuerpo pone los límites.

"Volvería a elegir el taxi, porque en siete años detrás del volante logré lo que nunca pude en 16 años de relación de dependencia. Creo que esto nos diferencia del resto de los trabajadores", asegura Mónica. Hoy festejarán su día.