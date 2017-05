Siete grandes planes para siete días en las Islas Caimán

Estas islas que aún pertenecen al Commonwealth Británico -y que a veces han tenido el estigma de que su nombre se asocie a operaciones financieras oscuras- son en realidad un pequeño paraíso en la Tierra, típicamente caribeño, pero con un encanto inglés.A continuación, siete tips para una semana de vacaciones en la isla:

Día 1.- Seven Mile Beach

Ubicada cerca de la zona de desembarque y embarque del puerto de Grand Cayman (que es un destino crucerista de primer orden), la Seven Mile Beach es una famosa playa que cuenta con todas las instalaciones necesarias: vestuarios y duchas, zona de comidas y bebidas, y acceso directo a una arena clara y un agua cristalina. Hay muchas opciones de deportes acuáticos.

Es una playa privada y exclusiva, y por lo tanto es la única en Grand Cayman que se cobra la entrada. Cuesta dos dólares por persona y adicionalmente se pagan 12 por una silla y 15 por sombrilla. Si bien ha servicio de Wi-Fi, está bastante congestionado y a veces se torna insoportablemente lento.

Día 2.- Cayman Spirit Company

Definitivamente, éste es más que nada una degustación de distintas clases de ron que un tour por una destilería. Una variedad completa de productos -Seven Fathoms, Governor's Reserve (negro, blanco condimentado, dorado, de coco y más)-. Una vez que se prueban todas las variedades se puede hacer un recorrido real por la destilería de unos 15 minutos, en donde se despliegan todos los alambiques y demás maquinarias para hacer desde ron hasta vodka y gin. Los guías son buenísimos.

Día 3.- Kittiwake Shipwreck & Artificial Reef

Ideal para hacer buceo y snorkeling, este arrecife natural tiene aguas absolutamente cristalinas y un barco hundido para explorar. Uno puede nadar por los diferentes niveles que tiene, aunque lo recomendable es hacerlo únicamente de día. Cerca del buque hundido Kittiwake hay también una pared para un buceo más profundo. También se puede hacer snorkel ya que el agua es completamente transparente. Lo ideal es ir con una excusión y no nadando desde la playa, no sólo por la distancia ya que también hay mucho tráfico de lanchas y jetskis.

Día 4.- Smith Cove

Smith Cove es una playa tranquila, segura y muy familiar. Ideal para visitarla en bicicleta. Es diferente a Seven Mile pero se puede hacer un snorkeling increíble. El mar es tranquilo aunque hay días en que está con muchas olas y no se ve mucho por el arremolinamiento del agua. Hay una zona arbolada muy linda si no se quiere estar mucho tiempo en el sol.

Las Islas Caimán son caribeñas pero por su historia cuentan con un innegable encanto británico (istock)

La playa está rodeada de piedras que le dan un paisaje muy particular. Ideal para ir con chicos, nadar o saltar desde las piedras con cierto cuidado. Cuenta con baños y estacionamiento cruzando la calle. Imperdible desde mi punto de vista, sobre todo porque el alquiler de autos es muy barato como para recorrer la isla.

Día 5.- Pedro St. James National Historic Site

Cerca del centro comercial de gran caimán, el "Castillo de Pedro", como le dicen muchos por aquí, está muy bien conservado y lleno de historia, con una vista al mar espectacular y hasta un lugar para posibles bodas; tiene mucha información para el turista y muchas curiosidades para pasar un buen rato.

Día 6.- Mastic Trail

El sendero zigzaguea a través de las zonas boscosas de la isla. El piso es muy irregular y rocoso. Ni lo intenten con sandalias u ojotas. El recorrido en su mayoría es bien sombrío lo que lo pone a uno a salvo del caliente sol caribeño. La caminata toma de una hora y media a dos y sirve para tener una buena idea del tipo de terreno de la isla. La zona central, bien coralina, es la más complicada para transitar: buenas zapatillas y hasta una buena rama como bastón no estaría demás.

Día 7.- Paseo por la costa

Hay una excursión muy buena por la costa de la isla. Se trata de una emocionante aventura en moto acuática en Gran Caimán. Se va en embarcación hasta el banco de arena de Stingray City, conocido por sus rayas que nadan libremente. A continuación, la guía nos lleva a la barrera de coral, donde podrá practicar buceo de superficie por arrecifes repletos de peces tropicales. La excursión consiste en una mitad que recorre la costa de 2,5 horas en el agua y la otra mitad a bordo de una moto de agua individual o doble. El número de personas se limita a 15 para garantizar una experiencia personalizada con un grupo reducido.