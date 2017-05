Recompensa por información del ataque a Néstor Vázquez

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia anunció este jueves el ofrecimiento de $ 2.000.000 en concepto de recompensa, para quienes aporten datos útiles para el esclarecimiento de dos hechos delictivos ocurridos el año pasado en Santa Fe y Rosario.

Sendas compensaciones de millón cada una, están dirigidas para quienes aporten datos sobre la desaparición del adolescente de 15 años Valentín Ezequiel Reales, ocurrida en noviembre de 2016 en Rosario y, por otro lado, sobre el ataque a balazos contra el diagramador del ex Diario Uno, Néstor Ricardo Vásquez, que tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe, en octubre del mismo año.

El incentivo económico a distribuir, está dirigido para quienes “aporten datos útiles, relevantes y decisivos para el esclarecimiento de dos casos penales”, aseguraron desde la cartera de Justicia.

Si bien las investigaciones de estos hechos están a cargo de la justicia provincial, la recompensa es ofrecida por el Poder Ejecutivo a través de resoluciones firmadas por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein. La información y los datos relativos a las causas deberán ser aportados en las sedes de los Centros de Asistencia Judicial (CAJ) de la ciudad de Rosario y Santa Fe, respectivamente.

Protección a testigos

Según lo prevé la reglamentación, el CAJ dará conocimiento a la dirección provincial del Programa de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos, también dependiente de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.

En el mismo sentido, se aclaró que “la identidad de quienes brinden información y de quienes resulten adjudicatarios de la compensación dineraria será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación o el proceso judicial”.

Además, el pago de la suma fijada será abonado previo informe del representante del Ministerio Público de la Acusación y del Programa de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos en relación al mérito de la misma. El ofrecimiento de recompensa está previsto en la ley provincial Nº 13.494, en la que puntualmente se aclara que “no pueden recibir la compensación quienes hayan tomado parte de la comisión de los delitos como autores, cómplices, instigadores o encubridores”.

Se recupera

Néstor Ricardo Vásquez fue atacado a tiros en la puerta de su casa, a la una de la madrugada del 29 de octubre de 2016. El diagramador del ex Diario Uno regresaba en su vehículo particular a su vivienda de Junín al 2700, en el residencial barrio Constituyentes, cuando personas no identificadas que se movilizaban en una moto lo hirieron en la cabeza. Recibió dos proyectiles de arma de fuego que le causaron graves lesiones, de las cuales aún se está recuperando. El caso es investigado por Jorge Nessier y Cristina Ferraro de la Fiscalía Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación.

El caso rosarino, por la búsqueda del joven Reales está a cargo del fiscal adjunto Guillermo Apanowicz, quien oportunamente solicitó la posibilidad de ofrecer una recompensa para acercar eventuales testigos, ya que una de las hipótesis es que el chico de 15 años podría haber sido víctima de homicidio. Su desaparición está fechada entre el 13 y el 15 de noviembre del año pasado, aunque la investigación se inició sobre fin de ese mes a partir de la denuncia de la madre. Se especula que fue atacado por una banda delictiva conocida como “Los cuatreros”.