El fiscal Cartasegna fue dado de alta

El fiscal de La Plata Fernando Cartasegna, quien fue atacado en su despacho el miércoles por la tarde, fue dado de alta este jueves a las 7:45, tras lo cual se retiró del Hospital Italiano de la ciudad de La Plata acompañado por sus familiares, informaron fuentes de ese centro asistencial.

De acuerdo con el parte médico, Cartasegna evolucionó favorablemente del cuadro que motivó su internación y continuará bajo control médico ambulatorio.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Delitos conexos con Trata de Personas y Pedofilia fue víctima de dos hechos de violencia en los últimos días después de haber sido amenazado de muerte.

El lunes pasado tres hombres y una mujer lo atacaron en la calle luego de salir de una comisaría. En esa oportunidad denunció que "dos hombres y una mujer me llamaron por mi nombre y ahí mismo me empezaron a pegar, me insultaban y me decían 'a vos te va a pasar lo mismo que a Nisman'".

Cartasegna también había sido objeto de una panfletada en su casa en la que desconocidos arrojaron papeles con las leyendas: "Te va a pasar lo mismo que a Nisman" o "Conozca al próximo Nisman".

La fiscal Ana Medina quedó a cargo de la investigación por la amenaza y el posterior ataque, que lejos de ser aislado se repitió pocas horas más tarde y dentro de su propio despacho. El miércoles por la noche Cartasegna fue encontrado golpeado y atado en el piso de su despacho.

El fiscal debió ser internado y reveló a los médicos que lo atendieron que sufrió un intento de ahorcamiento.