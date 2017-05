Un alto dirigente chavista negó que el encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López haya sufrido algún problema de salud. Un influyente senador estadounidense, a través de Twitter, sostuvo que el líder opositor se encontraba en grave estado de salud y había sido trasladado desde la cárcel a un hospital.

El diputado y primer vicepresidente del chavista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo en su programa de TV "Con el mazo dando", emitido en la noche del miércoles, que a López, detenido desde febrero del 2014 en el penal militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, "no se la he hecho nada".

"Al 'monstruo' de Ramo Verde no se le ha hecho nada, él le hizo a Venezuela (...) Se inventan que a Leopoldo le hicieron no sé qué cosa para montar un show lindo y bello, pero no se acuerdan de los 43 muertos que él ocasionó", aseguró Cabello, agregando que "queremos que viva muchos años".

Cabello respondió así afirmaciones del senador republicano estadounidense Marco Rubio, quien, a través de su cuenta de Twitter, señaló que "he confirmado que @leopoldolopez ha sido llevado a un hospital militar en #Venezuela en estado muy grave".

Luego, haciéndose eco de las afirmaciones del dirigente chavista, Rubio señaló que "el régimen de Venezuela niega" que López hubiera sido hospitalizado y reclamó que su esposa pueda visitarlo.

Tintori, por su parte, señaló en Twitter, tras comunicar que se encontraba "camino al hospital Militar para pedir ver a Leopoldo" que un capitán le informó que su esposo no se encontraba en el lugar.

La situación del líder opositor de 46 años mantenía en vilo a Venezuela luego que durante las últimas horas circularan rumores sobre su salud.



El abogado del dirigente preso Juan Carlos Gutiérrez declaró al portal venezolano La Patilla, que lo consultó sobre el traslado de López antes de la afirmación del senador Rubio, que "no tenemos forma de confirmar. No existe forma de conocer de él".